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Уголовное дело по факту расстрела собак в Благовещенске переквалифицировали

Уголовное дело по факту расстрела собак в Благовещенске переквалифицировали
Фото: instagram.com/help_animals_blg

Уголовное дело, которое было возбуждено после расстрела собак неизвестными в районе дома № 160/2 по улице Ломоносова в Благовещенске, переквалифицировано. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», статья 213 «Хулиганство» заменена на 245-ю, часть 2 «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, повлекшее их гибель».

Прокуратура областной столицы признала данную меру обоснованной. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. За совершение этого преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 31 мая. В 13:00 к дому № 160/2 по Ломоносова подъехали две машины – джип и белая иномарка. Люди, находившиеся в них, расстреляли местных собак. В результате нападения одно животное убили, еще одно ранили. Остальные не пострадали.

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#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Правильно, хоть одних наказать,а то сколько случаев,только за последнее время,стрельбы по собакам возле жилых домов,это так опасно, а если в человека случайно попадет,и вообще дикость какая то возле жилых домов стрелять,при детях.Это явно неадекватные люди,их надо обседовать,и узнать,законно ли они имеют оружие.

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    архивная,стрельбы по собакам возле жилых домов,это так опасно, .


    Я давно говорил, что травить этих блохастиков безопаснне....

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    1 час назад

    архивнаяПравильно, хоть одних наказать,а то сколько случаев,только за последнее время,стрельбы по собакам возле жилых домов,это так опасно, а если в человека случайно попадет,и вообще дикость какая то возле жилых домов стрелять,при детях.Это явно неадекватные люди,их надо обседовать,и узнать,законно ли они имеют оружие.


    и псиноведьм обследовать на адекватность тоже

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    мож это не расстрел был. а самооборона?

  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    ущербный народ какой-то... У каждого второго - гомицидомания.

  • архивная

    архивная
    40 минут назад

    Дамбо

    ущербный народ какой-то... У каждого второго - гомицидомания.



    вот именно,гомицидомания и ее последствия,страшно подумать,что у этих людей на уме,поэтому нельзя все эти случаи оставлять без расследования .

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