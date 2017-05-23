Уголовное дело по факту расстрела собак в Благовещенске переквалифицировали

Фото: instagram.com/help_animals_blg

Уголовное дело, которое было возбуждено после расстрела собак неизвестными в районе дома № 160/2 по улице Ломоносова в Благовещенске, переквалифицировано. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», статья 213 «Хулиганство» заменена на 245-ю, часть 2 «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, повлекшее их гибель».

Прокуратура областной столицы признала данную меру обоснованной. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. За совершение этого преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 31 мая. В 13:00 к дому № 160/2 по Ломоносова подъехали две машины – джип и белая иномарка. Люди, находившиеся в них, расстреляли местных собак. В результате нападения одно животное убили, еще одно ранили. Остальные не пострадали.

Просмотров всего: 635

#животные #происшествия

распечатать

Александр Авдеев