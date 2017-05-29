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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: конкурс «Мост китайского языка» и социологические исследования

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: конкурс «Мост китайского языка» и социологические исследования

Во вторник, 6 июня, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о всероссийском конкурсе «Мост китайского языка», в котором команда школьников из Тынды заняла третье место. Гостем станет руководитель студии «Диалект» Надежда Шаталова (г. Тында). Проведут утренний эфир Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

Днем на «Эхо» придет директор по исследованиям ВЦИОМ, кандидат социологических наук Елена Михайлова (г. Москва). Она расскажет, как социологи исследуют общественное мнение дальневосточников и о Дальнем Востоке России. Согласно исследованиям, «ген» желания уехать с Дальнего Востока передаётся «по наследству». Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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