Детям-сиротам с инвалидностью разрешат жить в детдомах до 23 лет

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Российским детям-сиротам с инвалидностью разрешат жить в детских домах до достижения ими 23-летнего возраста. Вице-премьер РФ Ольга Голодец дала поручение министерствам труда, образования и науки, а также здравоохранения разработать предложения. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на «Известия».

Ведомства должны доложить о результатах работы до 1 января 2018 года. В перспективе сирот с тяжёлыми нарушениями вообще не будут отправлять во взрослые интернаты. Ныне действующие правила позволяют находиться в учреждениях детям-сиротам с тяжёлой инвалидностью и ментальными нарушениями до 18 лет. После этого, если их не усыновили, воспитанники автоматически переводятся во взрослые учреждения – психоневрологические интернаты (ПНИ).

В России в детских домах-интернатах (ДДИ) живут около 20 тысяч детей. Ежегодно около тысячи из них достигают возраста совершеннолетия. В ПНИ живут 150 тысяч постояльцев, почти треть из них – это те, кого перевели из ДДИ.

По словам члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елены Клочко, такой перевод является для детей мощнейшим стрессом.

«Статистика не ведётся, но со слов коллег, работающих с этой категорией, могу точно сказать, что часть выпускников ДДИ испытывают при переводе такой стресс, что умирают в течение полугода-года. Они не могут адаптироваться к новым условиям. Это дети с тяжёлыми нарушениями, им не обойтись без сопровождения. Представьте себе: в четыре года его перевели из дома ребенка в ДДИ. Это первый стресс. Там он находился с 4 до 18, практически всю свою жизнь. А теперь мы должны его перевести во взрослый интернат лишь на том основании, что он вдруг стал взрослым в 18 лет. Но эти ребята не становятся взрослыми в обычном смысле слова в силу имеющихся психофизических нарушений», – отметила Клочко.

В перспективе детей из ДДИ не будут переводить в ПНИ. Общественники рассчитывают, что через несколько лет для таких людей создадут систему сопровождаемого проживания. Минтруд изучает этот вопрос, однако конкретных решений до сих пор не принято.

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Алексей Воскобойников