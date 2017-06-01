В Тынде женщина-водитель съехала на автомобиле в реку

Фото: lenta-kazan.ru

В ночь на понедельник, 5 июня, в городе Тынде автомобиль оказался в реке. За рулем находилась женщина. Она осталась жива, ей была оказана медицинская помощь.

Как говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, инцидент произошел на реке Тынде в районе подвесного моста. Женщина, управляя легковым автомобилем, совершила съезд в воду.

Пострадавшую достали из машины. Сообщается, что ее состояние здоровья удовлетворительное. Амурчанку доставили в Белогорскую городскую больницу.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев