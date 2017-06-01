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В Тынде женщина-водитель съехала на автомобиле в реку

В Тынде женщина-водитель съехала на автомобиле в реку
Фото: lenta-kazan.ru

В ночь на понедельник, 5 июня, в городе Тынде автомобиль оказался в реке. За рулем находилась женщина. Она осталась жива, ей была оказана медицинская помощь.

Как говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, инцидент произошел на реке Тынде в районе подвесного моста. Женщина, управляя легковым автомобилем, совершила съезд в воду.

Пострадавшую достали из машины. Сообщается, что ее состояние здоровья удовлетворительное. Амурчанку доставили в Белогорскую городскую больницу.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Док

    Док
    2 часа назад

    А зачем ее с Тынды доставили в Белогорскую больницу? Там своя такая же, бред...

  • Капитолина

    Капитолина
    2 часа назад

    Точно. А чем смысл, везти её в Белогорск считай с севера области?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Может быть в Белогорске ей смогут оказать более квалифицированную медицинскую помощь? А если честно, то уже утомили небрежность и откровенная неряшливость тех, кто составляет подобного рода информации. Ну, не любите вы свою работу, так что вы там делаете? Соберитесь и идите туда, куда вас зовёт сердце.

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