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В Приамурье за сутки нашли двоих погибших

В Приамурье за сутки нашли двоих погибших
Фото: mvdlnr.ru

В воскресенье, 4 июня, в Амурской области были найдены тела двух человек. Как говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, погибших обнаружили в Белогорске и Свободненском районе.

В Белогорске тело мужчины нашли на косе реки Томь в районе улицы Набережной, 18. Его личность сейчас устанавливается. Тело было доставлено в Белогорскую городскую больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Труп мужчины в Свободненском районе нашли на дамбе вблизи села Новоивановка. Личность этого погибшего уже установили. Сообщается, что он 1948 года рождения. Тело доставили в Свободненскую городскую больницу, также для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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#происшествия

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