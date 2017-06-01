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Притворились смертниками: шутка подростков привела к давке на матче Лиги чемпионов

Притворились смертниками: шутка подростков привела к давке на матче Лиги чемпионов
Фото: REUTERS

Неудачная шутка двух подростков, притворившихся террористами-смертниками, привела к массовой давке в фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине. Это произошло в ходе просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов в субботу, 3 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Football Italia. В давке пострадали около 1 500 человек.

Как установила полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения, после третьего гола «Реала» один из инициаторов жестокого розыгрыша поднял руки и начал что-то кричать. В толпе началась паника, испуганные люди стали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку. В результате пострадали около 1,5 тысячи человек. Трое находятся в критическом состоянии, включая семилетнего ребёнка.

На допросе в полиции подростки признались в содеянном.

За финальным матчем Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» наблюдали на большом экране на площади в Турине около 20 тысяч болельщиков. Матч завершился со счётом 1:4.

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#происшествия #спорт #футбол

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