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За прошедшую неделю амурчан укусили два энцефалитных клеща

За прошедшую неделю амурчан укусили два энцефалитных клеща
Фото: nashzeleniymir.ru

В Амурской области за прошедшую неделю зарегистрировано 203 случая укусов клещей, из них 59 – среди детей. За неделю исследовано 84 клеща, из них доставленных от пострадавших – 74. По результатам исследований клещей от пострадавших выявлено два, зараженных вирусом клещевого энцефалита и один возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза.

Охват экстренной серопрофилактикой составил 100 %. Проведены акарицидные обработки 89 гектаров территорий: летних оздоровительных учреждений, детских дошкольных учреждений, зон отдыха и других объектов.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний. В пунктах пропуска через государственную границу РФ в Амурской области при осуществлении санитарно-карантинного контроля в отношении туристов, лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#жизнь #здоровье #природа

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Комментарии
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  • Эраст Петрович

    Эраст Петрович
    3 часа назад

    район какой?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Да нынче с лечением проблематично. Нельзя ни ушибиться, ни подраться и зашибиться и куда не следует соваться и вообще безмозглостью чудиться.

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