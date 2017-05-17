За прошедшую неделю амурчан укусили два энцефалитных клеща

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В Амурской области за прошедшую неделю зарегистрировано 203 случая укусов клещей, из них 59 – среди детей. За неделю исследовано 84 клеща, из них доставленных от пострадавших – 74. По результатам исследований клещей от пострадавших выявлено два, зараженных вирусом клещевого энцефалита и один возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза.

Охват экстренной серопрофилактикой составил 100 %. Проведены акарицидные обработки 89 гектаров территорий: летних оздоровительных учреждений, детских дошкольных учреждений, зон отдыха и других объектов.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний. В пунктах пропуска через государственную границу РФ в Амурской области при осуществлении санитарно-карантинного контроля в отношении туристов, лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#жизнь #здоровье #природа

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Екатерина PL