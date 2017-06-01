На перекрестке Горького – Первомайской иномарка сбила старушку
В Благовещенске в ДТП пострадала 75-летняя женщина. Пенсионерку сбил автомобиль. По словам водителя, он не заметил переходившую дорогу старушку.
Происшествие случилось в районе пересечения улицы Горького с улицей Первомайской. Как сообщил с места корреспондент ИА «Сканер», старушка переходила Первомайскую, а автомобиль Honda Fit в это время поворачивал с Горького направо – на Первомайскую.
Водитель не заметил пенсионерку и сбил ее. Женщина получила травмы и ушибы, на месте ее осматривает бригада скорой помощи.
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