В Благовещенске у магазина появилась табличка с угрозами в адрес цветочных воров

В Благовещенске возле одного из продуктовых магазинов на улице Шимановского появилась необычная табличка. Ее авторы угрожают тем, кто ворует цветы с клумбы. Как выяснилось, «послание» решили разместить владельцы торговой точки.

Продавщица магазина рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что цветы с этой клумбы воруют периодически. В основном это пожилые люди. Чтобы пресечь дальнейшие нарушения, и было решено установить такую табличку.

Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека рассказала, что по адресу, где находится магазин, сообщений о краже цветов не поступало. Если владельцы торговой точки обратятся в полицию, будет проведена проверка.

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#торговля

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Александр Авдеев