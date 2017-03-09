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В Благовещенске у магазина появилась табличка с угрозами в адрес цветочных воров

В Благовещенске у магазина появилась табличка с угрозами в адрес цветочных воров

В Благовещенске возле одного из продуктовых магазинов на улице Шимановского появилась необычная табличка. Ее авторы угрожают тем, кто ворует цветы с клумбы. Как выяснилось, «послание» решили разместить владельцы торговой точки.

Продавщица магазина рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что цветы с этой клумбы воруют периодически. В основном это пожилые люди. Чтобы пресечь дальнейшие нарушения, и было решено установить такую табличку.

Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека рассказала, что по адресу, где находится магазин, сообщений о краже цветов не поступало. Если владельцы торговой точки обратятся в полицию, будет проведена проверка.

Просмотров всего: 1778

#торговля

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    яжпенсионер

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~Если владельцы торговой точки обратятся в полицию, будет проведена проверка.



    Почему-то мне кажется, что понты не найдут факта хищения, либо откажут за малозначительностью.

  • Arbitr

    Arbitr
    3 часа назад

    Тоже капкан поставил!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    Oldlord



    ~~Если владельцы торговой точки обратятся в полицию, будет проведена проверка.



    Почему-то мне кажется, что понты не найдут факта хищения, либо откажут за малозначительностью.



    И правильно сделают...Там же написано, что по заявлению проведут проверку...

  • AmurLand

    AmurLand
    3 часа назад

    хулиганама

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Проведут проверку и напишут отказ в связи с отсутствием состава преступления....

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    Kats

    Проведут проверку и напишут отказ в связи с отсутствием состава преступления....



    а что должны по-вашему сделать? устроить засаду и там бабку караулить, которая цветы рвет? или охрану к цветам приставить?

    тоже мне, преступление века

  • Дамбо

    Дамбо
    2 часа назад

    вам, конечно, не преступление века, но людям, которые из года в год выращивают цветы и облагораживают территорию, бывает весьма обидно, когда плоды их труда кто-то бессовестным образом тырит.

    Да и никто не говорил про полицию вроде. Зато было бы неплохо, если бы у воришек руки поотсыхали и впрямь.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    а разве сообщение в СМИ не основание возбудиться полиции ?

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Чему удивляться? Ворует вся страна и по крупному, а тут цветочки украли... И для чего пожилым людям эти цветочки? Вот дачные воры - это настоящий бич.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Какая разница где сажать?

    Везде обидно, когда твоё воруют

  • Капуша

    Капуша
    2 часа назад

    У Россельхозбанка, что у горпарка бесстыжие бабки, только вечереть начнет, выходили на клумбу как на промысел. Ну а как их называть, тварины мерзкие и есть

  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    Капуша

    У Россельхозбанка, что у горпарка бесстыжие бабки, только вечереть начнет, выходили на клумбу как на промысел. Ну а как их называть, тварины мерзкие и есть



    а потом, наверное, галопом на ВДНХ. Вот и прибавка к пенсии

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Акционер2016

    а разве сообщение в СМИ не основание возбудиться полиции ?



    Это повод Вам возбудиться

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Алиса65

    Чему удивляться? Ворует вся страна и по крупному, а тут цветочки украли... И для чего пожилым людям эти цветочки? Вот дачные воры - это настоящий бич.



    Как Вы еще не поняли зачем? Потом продают как рассаду или у себя на клумбах сажают

  • Ахатина

    Ахатина
    56 минут назад

    Фу, а по мне так магазинчик мерзкий, наверняка в нем нет социальной полки с бесплатным хлебом и макаронами... Они бы еще к 9 Мая такое объявление разместили, на фоне всеобщей любви и уважения к старшему поколению.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    53 минуты назад

    Ахатина

    Фу, а по мне так магазинчик мерзкий, наверняка в нем нет социальной полки с бесплатным хлебом и макаронами... Они бы еще к 9 Мая такое объявление разместили, на фоне всеобщей любви и уважения к старшему поколению.



    Вот только не надо мух с котлетами мешать...

  • Di

    Di
    40 минут назад

    Ахатина

    Фу, а по мне так магазинчик мерзкий, наверняка в нем нет социальной полки с бесплатным хлебом и макаронами... Они бы еще к 9 Мая такое объявление разместили, на фоне всеобщей любви и уважения к старшему поколению.



    Всё в кучу смешали. Есть или нету там отдела с социальными товарами, это не повод портить клумбу перед магазином. Ворую цветы обычно вполне прилично одетые дамы лет 60, по внешнему виду вполне имеющие возможность купить цветочную рассаду. А уж если её из семян выращивать, так это ещё дешевле получится. Воруют потому, что считают, что спёртое лучше приживётся и будет цвести красивее. Несколько раз отчитывала таких тырщиц на площади.

    Дело даже не в том, что жалко рассаду как таковую. Кем-то создана цветочная композиция или клумба, для окружающих, для украшения города. Кто-то вложил в это фантазию и силы, ну и деньги в конце концов. Когда вот так выдёргивают, остаётся дырка, некрасиво. Ваши же внуки потом ходят мимо и любуются этой ободранной «красотой»

    Текст таблички конечно некорректный, но видать достали уже...

  • Ахатина

    Ахатина
    35 минут назад

    Мне до внуков - как до луны. а пожилых людей мерзкой тварью называть - очень некорректно. я как-то в подъезд цветок поставила - для композиции, как вы пишете, его сперли, но тварью мерзкой называть человека у меня даже в голове мысли не возникло. культурный уровень все-таки выше, чем у директора магазина

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    29 минут назад

    Ахатина

    Мне до внуков - как до луны. а пожилых людей мерзкой тварью называть - очень некорректно. я как-то в подъезд цветок поставила - для композиции, как вы пишете, его сперли, но тварью мерзкой называть человека у меня даже в голове мысли не возникло. культурный уровень все-таки выше, чем у директора магазина



    Да с чего вы взяли, что это адресовано пожилым людям???? Не надо все грести под себя, как экскаватор, да текст не корректен возможно, но как еще воздействовать на людей если они так себя ведут????Может как вариант вовсе ничего не садить и не тратить нервы, но вот только потом люди напишут, что хозяин этого магазина скупердяй, что даже не может оформить клумбу возле своего магазина.... А Вас прям понесло...и полки социальные и хлеб бесплатный...Причем в данном случае здесь это?????Еще и 9 мая сюда приписали, это вообще феномен... Уловите суть

  • Di

    Di
    26 минут назад

    Ахатина

    Мне до внуков - как до луны. а пожилых людей мерзкой тварью называть - очень некорректно. я как-то в подъезд цветок поставила - для композиции, как вы пишете, его сперли, но тварью мерзкой называть человека у меня даже в голове мысли не возникло. культурный уровень все-таки выше, чем у директора магазина



    Я не про ваших внуков естественно, я Вас лично не знаю, как я могу судить о вашем возрасте? ))

    Да, я бы тоже так писать не стала, согласна, можно было и покорректнее написать.

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