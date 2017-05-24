Житель Тверской области застрелил 9 человек, обидевшись на упрёк о «ненастоящем мужчине»

Фото: ТАСС

Убийством девяти человек закончилось застолье в посёлке Редкино Тверской области. В ходе разгоревшегося конфликта мужчина достал карабин и открыл огонь на поражение. Личности убийцы и всех его жертв установлены, передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального УМВД Вадима Левшина.

«Личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», – уточнил собеседник информагентства.

Ранее председатель садового товарищества «50 лет Октября», где произошла трагедия, рассказала, что среди погибших – «92-летняя бабушка хозяина дачи Соловьёва, а также сам Соловьёв и их друзья – муж и жена Смирновы».

По данным газеты «Коммерсантъ», причиной убийства стала ссора во время застолья, в котором принимали участие 11 человек. Между собутыльниками возникла перепалка, одного из участников застолья (45-летнего москвича) якобы укорили в том, что он – «ненастоящий мужчина», так как не служил в армии. Мужчина обиделся и ушёл домой. Спустя короткое время он вернулся с огнестрельным оружием в руках и расстрелял всех находившихся в доме. Выжить удалось только 21-летней девушке, которая успела позвонить в полицию. Впоследствии она дала следователям показания.

Правоохранители задержали злоумышленника, оказывать сопротивление он не пытался, поскольку был сильно пьян. Изначально оперативно-следственная бригада обнаружила на месте трагедии тела восьми погибших, позже труп женщины нашли в багажнике одной из припаркованных поблизости машин, куда его спрятал убийца. «Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», – сообщал Левшин.

По данным следствия, преступник имел охотничий билет и зарегистрированный карабин «Сайга» 12-го калибра – «фактически переделанный под стрельбу охотничьими патронами автомат Калашникова».

​​По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование дела поручили главному следственному управлению СК России. Возбуждено уголовное дело по ч. а п. 2. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц).

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Алексей Воскобойников