Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:17 13

В Благовещенске задержали руководство областного управления службы судебных приставов (видео)

В Благовещенске задержали руководство областного управления службы судебных приставов (видео)

Обновлено: 14:50

В понедельник, 5 июня, в Интернете опубликовали видео, на котором и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Алексея Гришина ведут в сопровождении оперативников. Сообщалось, что он задержан. По официальной информации, ходатайства об избрании меры пресечения еще не было, но Гришина и его заместителя отстранили от работы, поскольку в отношении них выдвинуто обвинение.

В пресс-службе областного управления ФССП пока отказались комментировать эту информацию, сообщив, что управление работает в штатном режиме.

В городском суде редакции ИА «Амур.инфо» подтвердили, что в суде рассматривался вопрос об отстранении от должности Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева. Суд принял положительное решение, руководители управления были отстранены. Исполняющий обязанности в ведомстве пока не назначен.

Руководителя управления обвиняют по 160 статье УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Алексей Гришин был назначен и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов в ноябре 2015 года.

Его предшественник Владимир Дубина был отстранен от должности решением суда. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, должностные лица получили деньги на выплату задолженности перед сотрудниками, а рассчитались только с действующими работниками.

Просмотров всего: 5028

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Отец

    Отец
    3 часа назад

    Повязали гниду..

    А такой бравый был в эфирах на Эхо Москвы Благовещенск. Крыса и контора крысячья

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    Нет слов...ЗАНОВЕС!!!!Какое хлебное место, что всех руководителей уводят от туда в наручниках....Никчемная контора, РАЗОГНАТЬ ВСЕХ...

  • Бубленция

    Бубленция
    3 часа назад

    А если голова всё время гниёт, чё с рыбой-то делать?

    "В штатном режиме" работают...

  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Во дела. Как собак нарезанных этих приставов садят и садят, а они все откуда то берутся и берутся. Зато Да, фраер был еще тот. Уш коль воруешь, веди себя скромнее. Как руководители других ведомств. ОМГ

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    Бубленция

    А если голова всё время гниёт, чё с рыбой-то делать? "В штатном режиме" работают...



    То есть НИЧЕГО не делают Кстати, а не подскажите, что с предыдущим руководителем?

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    неужели по тем же граблям.. глупо, уже не говоря, что позорно. следующего может только через полиграф назначать?

  • Nebo

    Nebo
    3 часа назад

    Это наверное самое безобидное, что можно сделать чтобы показать свою работу в борьбе с коррупцией . Остальные папы государственных служб наверное неприкасаемые . У них бронь как у танка и взаимная договоренность .

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Там все прогнило напрочь.....шапки деньги получают, рядовые не напрягаются....всем плевать на работу. Показательным случаем является снос гаража через 4 года после вынесения решения судом.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Cамый "дерзкий" из руководителей.Сотрудники для него котировались не дороже пачки сигарет. Спеси как у принца Иордании,дурости как у Наполеона III.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Место гнилое... ©

  • dikan

    dikan
    2 часа назад

    Павел ФлудерскийCамый "дерзкий" из руководителей.Сотрудники для него котировались не дороже пачки сигарет. Спеси как у принца Иордании,дурости как у Наполеона III.


    Поддержу. Жаль, очень много нормальных приставов ушли не выдержав его руководства.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    Что опять

    А быть два года И.о. это вообще законно ?

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    О! сколько, таких дорвавшихся до власти, чинили разгул и вольности. Но маскарад продолжается и дальше.

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В соцсетях гуляет вирус-троян, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов
Происшествия 3

Минздрав: благовещенский пенсионер Жуков был в твердой памяти, когда поступил в больницу
Происшествия 4

Благовещенцы среди бела дня воровали тротуарную плитку (видео)
Происшествия

На реке Деп в Зейском районе пропал рыбак