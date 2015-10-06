В Благовещенске задержали руководство областного управления службы судебных приставов (видео)

Обновлено: 14:50



В понедельник, 5 июня, в Интернете опубликовали видео, на котором и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Алексея Гришина ведут в сопровождении оперативников. Сообщалось, что он задержан. По официальной информации, ходатайства об избрании меры пресечения еще не было, но Гришина и его заместителя отстранили от работы, поскольку в отношении них выдвинуто обвинение.

В пресс-службе областного управления ФССП пока отказались комментировать эту информацию, сообщив, что управление работает в штатном режиме.

В городском суде редакции ИА «Амур.инфо» подтвердили, что в суде рассматривался вопрос об отстранении от должности Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева. Суд принял положительное решение, руководители управления были отстранены. Исполняющий обязанности в ведомстве пока не назначен.

Руководителя управления обвиняют по 160 статье УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Алексей Гришин был назначен и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов в ноябре 2015 года.

Его предшественник Владимир Дубина был отстранен от должности решением суда. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, должностные лица получили деньги на выплату задолженности перед сотрудниками, а рассчитались только с действующими работниками.

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#происшествия

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Василий Кленин