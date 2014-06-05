В амурском Невере сгорело здание бывшей школы, на которое жаловались сельчане

Фото: novostdon.ru

В ночь на понедельник, 5 июня, в селе Невер Сковородинского района произошел пожар в заброшенном здании бывшей школы. В результате двухэтажное деревянное строение сгорело полностью. Как сообщало Амур.инфо, на него в 2014 году жаловались жители села.

Детям школьного возраста приходилось учиться в аварийном здании. Жители писали открытое письмо на имя президента России, в котором выражали опасение в том, что школа может рухнуть, и даже выходили на пикет. В итоге школьников перевели учиться в приспособленное здание бывшего ФАПа. Собирались в селе строить новую школу, но этому помешало отсутствие денег.

«Три года назад в здании поселковой больницы открыли школу, а это здание было законсервировано, снято с баланса. Его потихоньку разбирали на личные нужды местные жители. Планировалось полностью убрать бывшую школу и расчистить площадку. Ранее рядом с этим зданием хотели построить новую школу. Был отрыт котлован, но в том месте обнаружились грунтовые воды. В итоге котлован засыпали снова», – рассказал ИА «Амур.инфо» глава Неверского сельсовета Андрей Королев.

Теперь же старое здание сгорело. В три часа ночи о пожаре сообщила местная жительница. На место приехали пожарные, к тому моменту огонь распространился по всему периметру.

Андрей Королев говорит, что удалось спасти линии электропередачи, проходящие рядом со школой. На время все село осталось без света. Также от огня отбили местное лесонасаждение.

В качестве возможной причины Андрей Александрович называет поджог, поскольку здание стояло обесточенным и просто так загореться не могло.

Материального ущерба Неверу причинено не было. Теперь в селе стоит задача, чтобы убрать все, что осталось после пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о пожаре поступило ночью в 03:14. В 13:17 на место прибыли боевые расчеты. В 03:40 удалось ликвидировать открытое горение, однако последствия пожара устраняли еще около двух часов. В тушении принимали участие два боевых расчета и силы добровольцев. Воду к месту пожара доставляла водовозка.

В настоящее время по факту происшествия проводится разбирательство, устанавливаются виновные в пожаре. По одной из версий, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Просмотров всего: 353

#пожары #происшествия #школа

распечатать

Александр Авдеев