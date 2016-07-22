В Зейском районе перед открытием смены обокрали детский лагерь

Фото: www.zvportal.ru

В конце мая неизвестные украли с территории детского лагеря «Смена» в Зейском районе металлическую емкость для воды объемом около 11 кубометров. Как пишет газета «Зейский вестник», резервуар стоял на территории летнего лагеря практически с первых дней его существования, то есть в течение трех лет. Емкость предназначалась для воды, которую использовали для питьевых и бытовых нужд отдыхающих в лагере детей.

Вода из артезианской скважины подавалась в резервуар насосом, под воздействием внешних температур нагревалась и становилась комфортной для дальнейшего ее использования. После исчезновения емкости открытие лагеря оказалось под угрозой срыва.

«Все же знают, что в городе летом подросткам заняться практически нечем. Мы решили организовать в "Смене" военно-полевой палаточный лагерь, где ребята могли бы с пользой провести каникулы. Планировалось, что мальчишки изучали бы основы военного дела, играли в пейнтбол и так далее. Было даже принято решение, что по окончании смены пять лучших ребят будут отмечены грамотами Амурского областного союза ветеранов Афганистана и "Боевого братства", получат береты ВДВ и морской пехоты с сертификатами для пожизненного ношения. У нас сложилось впечатление, что кто-то не хочет, чтобы дети с пользой проводили каникулы, ёмкость своровали и, скорее всего, продали», – сказал председатель Зейского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Владимир Кириенков.

На приобретение нового резервуара ни у «Боевого братства», ни у администрации района денег не было. Но средства на покупку и не понадобились. Злоумышленники спустя время вернули украденное. Случилось это после того, как ветераны, чтобы отыскать пропажу, обошли все пункты приема металлолома, подали заявление в правоохранительные органы и обратились к гражданам с просьбой помочь в розыске.

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Екатерина PL