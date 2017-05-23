Амурский Белогорск и крымский Белогорск устроят телемост

Молодежь Белогорска Амурской области и Белогорска Республики Крым пообщаются на расстоянии. Телемост «Белогорск – Белогорск» под девизом «Мы вместе!» состоится 11 июня, сообщает пресс-служба Белогорска Амурской области.

Идею организовать интерактивный проект «Мы вместе», посвященный Дню России и подписанию соглашения о заключении побратимских отношений, предложил молодежный парламент Белогорска и стипендиаты главы города. Идею поддержали сверстники белогорских школьников в Крыму. «Разделяют участников телемоста 8,5 тысячи километров. Но информационные технологии позволяют его преодолеть, – рассказала начальник белогорского отдела по делам молодежи Виктория Свирщ. – Сейчас идет активная подготовка».

Интеллектуальную игру на знание истории двух одноименных городов России предложили провести школьники Белогорска на «мозговом штурме», направленном на участие молодежи в праздновании Дня России и Дня города. «Мы созвонились с отделом молодежи крымского Белогорска и нашли полную поддержку. Школьники с обеих сторон готовят свои вопросы, решаются технические вопросы будущего телемоста. Надеемся, что все получится, потому что организовываем такое интернет-общение впервые. Всех секретов раскрывать пока не буду, но, конечно, хочется, чтобы это событие запомнилось участникам телемоста, поэтому участникам будут вручены памятные сувениры», – добавила Виктория Свирщ.

Уже известно, что в амурском Белогорске телемост будет организован в Центре культурного развития. Поучаствуют в нем как идейные вдохновители, так и главы двух городов – Станислав Крыжановский и Станислав Мелюков.

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Анастасия Болотина