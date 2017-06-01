Температура поднимется до 31 градуса: прогноз погоды в Амурской области на 6 июня

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В Амурской области 6 июня установится переменная облачность местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, местами усиливаясь до 14-19 метров в секунду. Температура составит 26…31 градус тепла, местами в дожде – плюс 16…21.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Южный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, усиливаясь местами до 13-18 метров в секунду. Термометры покажут 26…28 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL