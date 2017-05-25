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В использовании космодрома Восточный будет участвовать и Минобороны

В использовании космодрома Восточный будет участвовать и Минобороны

Космодром Восточный, который ранее предполагалось использовать только для гражданских запусков, будет использоваться совместно с Минобороны РФ. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в кулуарах ПМЭФ-2017, пишет РИА Новости.

«До 2025 года будет по одному стартовому столу под "Ангару" на космодромах Восточный и Плесецк. Мы понимаем, что есть специфические требования у нас и Минобороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности пусков и потребности в них. Космодром Восточный будет совместного использования с Минобороны РФ», – сказал он.

Комаров отметил, что стартовые сооружения под запуски «Союзов» с Восточного строил Спецстрой. «Комплекс под "Ангару" будет строить организация, которую мы в ближайшее время выберем, и, по всей видимости, это будет компания, входящая в Минобороны РФ», – добавил глава «Роскосмоса».

По его словам, до 2025 года совместно с Минобороны будет создан один новый стартовый стол под «Ангару» на Восточном.

«Предполагаем использовать его совместно с Минобороны РФ. Более того, мы договорились о том, что мы совместно будем строить этот стол на Восточном, понимая, что их строительные организации обеспечивали строительство всех стартовых сооружений, существующих в РФ и Казахстане, и имеют уникальный опыт. Более того, мы имеем единодушное мнение с Минобороны о том, что мы будем осуществлять это строительство совместно и ближайшее время будем генеральным исполнителем этого контракта», – заключил Комаров.

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#космодром

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    17 минут назад

    Ну, час от часу не легче. Боюсь, что в очередной информации будет содержаться сообщение о совместном использовании Восточного с КНДР.

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