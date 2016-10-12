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Амурчанин завоевал золото на первенстве России по самбо

Амурчанин завоевал золото на первенстве России по самбо
Фото: minsportamur.ru

Юный самбист из Свободного Дмитрий Литвинцев завоевал золотую медаль на первенстве России в весовой категории до 38 килограммов. Кроме него, еще двое амурчан стали бронзовыми призерами соревнований: Михаил Осипов – в весовой категории до 46 килограммов, Никита Титов – до 71 килограмма.

Соревнования проходили в Казани, в них участвовали более 700 спортсменов почти из всех республик, краев и областей. В весовой категории до 38 килограммов выступали 45 самбистов. Дмитрий Литвинцев провел на турнире семь поединков, три из которых завершил досрочно. В полуфинале он победил соперника из Москвы, а в финальной встрече – самбиста из Саратовской области. Тренирует Дмитрия Антон Сенопальников.

Таким образом, сообщает сайт областного министерства спорта, представитель Приамурья во второй раз взял золото на первенстве России среди 13–14-летних. Впервые победил на этом турнире в 2005 году Денис Семиног.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2016 году Дмитрий Литвинцев уже стал победителем всероссийского турнира памяти Виктора Сорванова.

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#дети #спорт

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