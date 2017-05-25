Белогорск станет дальневосточной площадкой форума «Живые города»

Фото: belogorck.ru

Как жителям развивать свои города, как внедрять новые технологии и улучшать городской климат – будут обсуждать на Всероссийском форуме «Живые города». В 2017 году впервые он пройдет в несколько этапов и включит в себя центральный форум и три региональных в каждом федеральном округе РФ. Дальневосточный состоится в Белогорске, с 21 по 23 июня.

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел рабочую встречу с руководителем исполнительного комитета национальной инициативы «Живые города» Александром Старковым, чтобы обсудить основные мероприятия по организации и проведению форума, сообщает пресс-служба Белогорска. «Миссия Форума – содействие внедрению нового видения и технологий комплексного развития в 1000 городах России к 2035 году, – рассказал Александр Старков. – Он отмечен среди лучших практик Агентства стратегических инициатив РФ и Общественной палаты РФ». На основании наработок Форума 2016 года создан пошаговый алгоритм мобилизации скрытых ресурсов муниципалитетов. Основой методики стало повышение активности горожан, формирование городских сообществ и объединение сообществ в коллективный субъект, который берет ответственность за развитие города. В настоящее время методику применяют в 15 городах страны: от моногородов (Вятские Поляны, Воткинск, Урай) до мегаполисов (Нижний Новгород).

«Живые города» – это национальная инициатива по комплексному развитию российских городов. Сообщество объединяет передовых представителей власти, бизнеса и общества, ведущих экспертов в различных сферах городского развития. Всероссийский форум «Живые города» проводится с 2014 года. За это время участниками форумов в Ижевске, Санкт-Петербурге и Москве стали 1 400 экспертов и практиков городского развития из 80 городов России – от Владивостока до Севастополя.

«Формат форума предполагает совместную работу экспертов, лидеров общества, бизнеса и власти из разных регионов страны, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Это большая ответственность. Белогорск готов ее на себя взять, чтобы с привлечением общественности найти новые практические инструменты для развития территорий».

По итогам совещания глава Белогорска дал несколько поручений. Одно из них – встреча с общественностью Белогорска в преддверии Всероссийского форума для определения его дискуссионных площадок.

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Анастасия Болотина