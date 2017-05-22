В Благовещенске мужчина стрелял по собаке из пневматики

Фото: instagram.com/help_animals_blg

В воскресенье, 4 июня, в Благовещенске в районе прогимназии мужчина стрелял из пневматического оружия по собаке. О случае в социальных сетях сообщают волонтеры организации «Подари надежду».

По их словам, горожанин таким образом «учил детей стрелять». Свидетельницей инцидента стала девушка, которая вызвала полицию. Теперь она боится за себя, поскольку в ее адрес мужчина высказался «не очень приятными словами».

Как рассказала девушка ИА «Амур.инфо» по телефону, она действительно опасается за свое здоровье, поскольку живет в этом районе. Горожанка боится того, что будет после огласки истории в СМИ. Поэтому от подробностей она воздержалась.

В полиции Благовещенска инцидент подтвердили. Сообщение о происшествии поступило стражам порядка 4 июня около 17:30. Незамедлительно на место выехали правоохранители. Горожанин, который стрелял в собаку, был установлен.

Как утончила специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека, в собаку мужчина не попал, она убежала. На нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Как сообщало Амур.инфо, 31 мая в Благовещенске в районе дома № 160/2 по улице Ломоносова неизвестные расстреляли собак. Они приехали во двор дома на машинах и открыли огонь. В результате нападения одна собака была убита, еще одна ранена. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев