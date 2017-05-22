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В Благовещенске мужчина стрелял по собаке из пневматики

В Благовещенске мужчина стрелял по собаке из пневматики
Фото: instagram.com/help_animals_blg

В воскресенье, 4 июня, в Благовещенске в районе прогимназии мужчина стрелял из пневматического оружия по собаке. О случае в социальных сетях сообщают волонтеры организации «Подари надежду».

По их словам, горожанин таким образом «учил детей стрелять». Свидетельницей инцидента стала девушка, которая вызвала полицию. Теперь она боится за себя, поскольку в ее адрес мужчина высказался «не очень приятными словами».

Как рассказала девушка ИА «Амур.инфо» по телефону, она действительно опасается за свое здоровье, поскольку живет в этом районе. Горожанка боится того, что будет после огласки истории в СМИ. Поэтому от подробностей она воздержалась.

В полиции Благовещенска инцидент подтвердили. Сообщение о происшествии поступило стражам порядка 4 июня около 17:30. Незамедлительно на место выехали правоохранители. Горожанин, который стрелял в собаку, был установлен.

Как утончила специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека, в собаку мужчина не попал, она убежала. На нарушителя составили административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Как сообщало Амур.инфо, 31 мая в Благовещенске в районе дома № 160/2 по улице Ломоносова неизвестные расстреляли собак. Они приехали во двор дома на машинах и открыли огонь. В результате нападения одна собака была убита, еще одна ранена. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Просмотров всего: 806

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    1 час назад

    опять псиноведьмы передают с мест событий.... как ни странно - всегда о происшествиях почему-то псиноведьмы сообщают

  • Витальевич

    Витальевич
    59 минут назад

    Очень много их просто стало в последнее время .....а мужику не зачет..результата ноль и спалился вдобавок

  • Бунтарь

    Бунтарь
    36 минут назад

    А на каком основании его привлекли по 20.13 если он стрелял из пневматики? Да и прежде чем учить детей стрелять, сам бы потренировался сначала.

  • Tуман

    Tуман
    36 минут назад

    В 1990 году я работал тренером в одном спортивно-оздоровительном лагере области. В моей комнате хранилась пневматика. Так я во время сон часа, от безделья, стрелял из окна по местным собакам.

    Забавное действо, скажу я вам. Собака меня не видит, выстрела практически не слышно, а по заднице пульки больно шлёпают. Собака визжит, крутится вокруг себя, ничего понять не может. Умора.

    Хорошо, что раньше не было всяких ОЗЖ... А тётки, которые сейчас зады отсиживают в этих обществах, в то время были и сами рады пострелять по кошкам-собачкам. Правильные все стали, ёж твою медь (с)...

  • Crasy

    Crasy
    31 минута назад

    Надо еще стрелять по образинам, которых хозяева без поводка выгуливают.

  • Геральт

    Геральт
    15 минут назад

    Crasy

    Надо еще стрелять по образинам, которых хозяева без поводка выгуливают.



    я бы сказал - надо стрелять по хозяевам, которые образин без поводка выгуливают.



  • Витальевич

    Витальевич
    8 минут назад

    По хозяевам не надо ...ибо УК РФ.....а вот аналогию с розовым снегом ....аля фиолетовая трава можно .

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    1 минута назад

    Геральт

    Crasy

    Надо еще стрелять по образинам, которых хозяева без поводка выгуливают.



    я бы сказал - надо стрелять по хозяевам, которые образин без поводка выгуливают.



    а по тем, кто отменил поправку о надлежащем выгуле?

    сейчас поводок и намордник НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

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