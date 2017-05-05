На аэропортовской трассе автомобиль из свадебного кортежа ехал по встречке (видео)

Благовещенец прислал в редакцию Амур.инфо видеозапись, на которой запечатлен нарушитель ПДД на аэропортовской трассе. Автомобиль двигался по встречной полосе, создавая опасную ситуацию на дороге. Действие на кадрах происходит 3 июня.

«Ехал от города в сторону аэропорта. На подъеме мне выехал навстречу Mercedes госномер Е220МК28, пришлось съехать на гравийку, чуть не потерял управление. При этом у него был спецсигнал», – рассказал автор видео.

В этом месте дороги для автомобилей, двигающихся со стороны аэропорта, выделена одна полоса, а для тех, кто едет со стороны города – две. На кадрах хорошо видно знак, обозначающий направление полос.

Видеорегистратор запечатлел, как череда автомобилей, составляющих свадебный кортеж, движется слева от автора видео по своей полосе, в это же время один из свадебных автомобилей двигается по встречке – параллельно кортежу. При этом видно, что изначально он ехал по правой полосе и только потом, при приближении к автору видео, перестроился на левую полосу.

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#происшествия #транспорт

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Екатерина PL