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На аэропортовской трассе автомобиль из свадебного кортежа ехал по встречке (видео)

На аэропортовской трассе автомобиль из свадебного кортежа ехал по встречке (видео)

Благовещенец прислал в редакцию Амур.инфо видеозапись, на которой запечатлен нарушитель ПДД на аэропортовской трассе. Автомобиль двигался по встречной полосе, создавая опасную ситуацию на дороге. Действие на кадрах происходит 3 июня.

«Ехал от города в сторону аэропорта. На подъеме мне выехал навстречу Mercedes госномер Е220МК28, пришлось съехать на гравийку, чуть не потерял управление. При этом у него был спецсигнал», – рассказал автор видео.

В этом месте дороги для автомобилей, двигающихся со стороны аэропорта, выделена одна полоса, а для тех, кто едет со стороны города – две. На кадрах хорошо видно знак, обозначающий направление полос.

Видеорегистратор запечатлел, как череда автомобилей, составляющих свадебный кортеж, движется слева от автора видео по своей полосе, в это же время один из свадебных автомобилей двигается по встречке – параллельно кортежу. При этом видно, что изначально он ехал по правой полосе и только потом, при приближении к автору видео, перестроился на левую полосу.

Просмотров всего: 1495

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • yurkakent

    yurkakent
    57 минут назад

    А видео то где?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    36 минут назад

    Да там хач сидит, эти мартышки всегда так ездят. Надо привыкнуть

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    32 минуты назад

    Скажите спасибо что не стреляли в воздух...

  • Crasy

    Crasy
    27 минут назад

    И ведь весь этот биомусор после свадебки будет спариваться и игру метать через 9 месяцев. А лет через -цать икра превратится в подросших личинусов, и будет также рассекать по встречке. Дефектные гены.

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    Павел Флудерский

    Скажите спасибо что не стреляли в воздух...



    Кому сказать спасибо? Органам?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    19 минут назад

    CrasyИ ведь весь этот биомусор после свадебки будет спариваться и игру метать через 9 месяцев. А лет через -цать икра превратится в подросших личинусов, и будет также рассекать по встречке. Дефектные гены.


    А ведь скоро этого биомусора будет еще больше. Мы ж тут плохо живем говорит Вова, надо заселять. Представь сколько потом грязи будет. Утонет амурка в грязи эх утонет.

  • alex 3

    alex 3
    7 минут назад

    ты нэпанемаэшь? Это же свадБа!

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