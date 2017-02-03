Благовещенец нашел на земле ружье и переделал его в обрез

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Житель Благовещенска нашел в селе Новотроицкое ружье, которое лежало на земле. Позже мужчина переделал оружие в обрез и стал хранить его в своем гараже, тем самым нарушив законодательство. Суд приговорил горожанина к условному заключению.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в сентябре 2016 года благовещенец ехал на автомобиле в селе Новотроицкое. В районе улицы Гагарина он увидел на земле двуствольное ружье модели «ТОЗ» 16 калибра. Мужчина вышел из машины и завладел оружием, положив его на заднее сиденье автомобиля. Затем он отвез его в гараж, расположенный в районе улицы Текстильной в Благовещенске. Там горожанин переделал двуствольное ружье в обрез. После этого он несколько дней хранился в гараже. Затем оружие изъяли полицейские.

Кроме того, в сентябре 2016 года в Благовещенске мужчина изготовил гашишное масло для личного употребления.

В судебном заседании горожанин свою вину признал полностью. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. С учетом всех обстоятельств суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также благовещенца обязали пройти обследование в наркологическом диспансере, а при необходимости – курс лечения от наркомании.

Обрез был передан в распоряжение МО МВД России «Благовещенский».

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Александр Авдеев