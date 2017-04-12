Телеканал «Россия 24» оценил деловое гостеприимство Приамурья на 63,3 балла из ста

Программа «Агент бизнеса» на телеканале «Россия 24» создает российский рейтинг делового гостеприимства в каждом регионе России. В воскресенье, 4 июня, объектом исследования журналистов стала Амурская область. Из ста возможных баллов Амурская область набрала 63,3 балла. Это 22 позиция среди 27 регионов, которые журналисты уже исследовали.

Рейтинг определяется по 75 параметрам, объединенным в восемь блоков. Авторы телепрограммы направили на место предпринимателя Алексея Суворова, который провел в Амурской области неделю и попытался стать инвестором, попутно оценивая, насколько это удобно делать. По итогам эксперты определили уровень развития делового гостеприимства в Приамурье.

«Амурская область, по сути, перестраивает работу с инвесторами. Агентству по привлечению инвестиций несколько месяцев от роду», – оценил общую ситуацию председатель предпринимательского сообщества «Клуб лидеров» Артем Аветисян.

Организацию по привлечению инвестиций эксперты оценили в 76,3 балла. По шкале объектов промышленной инфраструктуры вышло немного меньше – 74 балла. На Амуре нет ни технопарков, ни бизнес-инкубаторов – по этому параметру Приамурье получило 0 баллов. Артем Аветисян отметил, что это проблема всего Дальнего Востока. Для развития туризма региону необходимо модернизировать аэропорт и устроить полноценный коридор в Китай. Гостиницы в рейтинге получили 69 баллов, аэропорт – 67. Итоговый результат составил 63,3 балла.

Эксперт-инвестор Алексей Суворов начал критику еще с аэропорта Благовещенска, который показался ему маловместительным, малофункциональным и без розеток. Рассказывая о внутреннем амурском транспортном сообщении, журналисты особо выделили то, что в областном центре закрыли троллейбусное сообщение.

В областном центре авторы телепрограммы начали знакомиться с инвестплощадками. «В самом центре города, на набережной, уже несколько лет пытаются реализовать проект "Золотая миля". Затраты на 42 гектара намывной территории возмутили российскую общественность, президент поручил проверить туркластер "Амур" на эффективность использования бюджетных средств… Создается ощущение, что набережная застраивается для соседа», – говорится в программе.

Здесь же приводится цитата Владимира Путина о том, что федеральные деньги выделяются, но местные власти не находят подрядчиков и частных инвесторов, часто даже свои деньги не вкладывают, осваивают только федеральную часть.

Отметила программа и «засилье китайцев», то, что везде в Благовещенске можно встретить иероглифы. Везде китайская кухня и даже гостиница – с китайской планировкой и запахом.

Затем Алексей Суворов пытался изучить возможности для инвестирования. Звонил, ходил на встречи. В целом, институты по привлечению инвестирования он оценил высоко.

В итоге под проект завода предпринимателю предложили площадку в ТОР «Белогорск», а также в Благовещенске. Заброшенные строения он счел малопригодными для эффективного инвестирования, площадка на «Амурском металлисте» ему понравилась.

Местный предприниматель (не на камеру) рассказал Алексею Суворову, что в инвестклимате Приамурья имеются проблемы: закрыты все программы поддержки, выросло давление со стороны надзорных органов, что, по мнению анонимного предпринимателя, связано с необходимостью пополнения бюджета.

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#областная власть #экономика

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Василий Кленин