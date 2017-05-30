Бывшее предприятие «Дальспецстрой» выплатило долги строителям Восточного

Бывшее ФГУП «Дальспецстрой» – ныне ГВСУ № 6 – выплатило около 400 миллионов рублей долгов по зарплате, в том числе строителям космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия. Всем работникам, перед которыми была задолженность, начислена денежная компенсация за несвоевременную выплату зарплаты.

«По состоянию на 2 июня на зарплатные карты работников поступило около 400 миллионов рублей. Денежные средства на банковские карты получили более 5,8 тысячи работников ФГУП "ГВСУ № 6". Ситуация по выплатам находится на жестком контроле руководства. Оставшаяся задолженность будет погашена до конца июня», – сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что выплата зарплат – это первый этап финоздоровления предприятия, а все обязательства ГВСУ № 6 будут выполняться в установленном порядке.

В конце мая стало известно, что руководству компании удалось найти средства на погашение 80 % от общей задолженности по зарплате. Тогда же в СМИ прошла информация о забастовке на космодроме Восточный, но на предприятии эти данные опровергли.

Дальспецстрой до начала года являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которой в организации называли неритмичное финансирование работ по некоторым объектам. Для стабилизации состояния предприятие придерживается плана финоздоровления, ведется работа по возмещению дебиторской задолженности, осуществляется жесткий финансовый контроль.

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#космодром

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Екатерина PL