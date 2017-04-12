Медицинский поезд проедет по БАМовским поселкам Амурской области

Фото: primorsky.ru

В июне по северным амурским поселкам, стоящим на БАМе, проедет медицинский поезд «Терапевт Матвей Мудров». С 7 по 22 июня передвижной консультативно-диагностический центр Дальневосточной железной дороги пройдет от Хабаровска через Тынду до Муртыгита. Во время стоянок населению будут оказывать медицинские услуги.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» оснащен современным медоборудованием. Он оказывает медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях ДВЖД и соседних магистралей. В специальных вагонах, в зависимости от потребности и специализации рейса, могут вести прием терапевт, хирург, невролог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач ультразвуковой диагностики и другие, сообщает пресс-служба ДВЖД.

С 8 по 9 июня поезд будет стоять на станции Иса; 9–11 июня – в Февральске; 11–12 июня – в Тунгале; 12–13 июня – в Огороне; 13–14 июня – в Дугде; 14–16 июня – в Верхнезейске; 16–17 июня – в Тутауле; 17–19 июня – в Дипкуне; 19–20 июня – в Маревой; 20–21 июня – в Аносовской; 21–22 июня – в Муртыгите.

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#Дальний Восток #здоровье #транспорт

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Василий Кленин