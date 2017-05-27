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В Приамурье в большинстве районов сняли особый противопожарный режим

В Приамурье в большинстве районов сняли особый противопожарный режим
Фото: gtrk-saratov.ru

С понедельника, 5 июня, в Амурской области в большинстве районов был отменен особый противопожарный режим. Это связано с нормализацией пожарной обстановки.

Так, особый противопожарный режим сняли на территориях Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Серышевского, Тамбовского, Шимановского районов, городов Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, поселка Прогресс и ЗАТО Циолковский.

При этом на территориях 8 муниципальных образований – Зейского, Мазановского, Магдагачинского, Сковородинского, Тындинского, Селемджинского районов и городов Зея и Тында – особый противопожарный режим продолжает действовать, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

3 и 4 июня в области не было зарегистрировано ни одного природного пожара. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Приамурья зарегистрировали 227 лесных пожаров на общей площади 31 721 гектар.

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#пожары

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