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Очевидцы: амурчане повредили внедорожник из-за спора (видео)

Очевидцы: амурчане повредили внедорожник из-за спора (видео)

В воскресенье, 4 июня, в селе Новочесноково Михайловского района оказался поврежден внедорожник Mitsubishi. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. По информации очевидцев, машина получила повреждения из-за спора.

С их слов, в селе молодые люди отмечали праздник Святой Троицы. Они решили поспорить, пройдет ли внедорожник Mitsubishi под крупной сельскохозяйственной техникой – самоходным опрыскивателем. Маневр не удался, автомобиль получил серьезные повреждения.

Вызывали ли амурчане полицию, неизвестно. Получить официальный комментарий по данному случаю пока не удалось.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

Просмотров всего: 2187

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    это какой то перевёртыш. А трактор, хотите сказать целый!?

  • Козьма1979

    Козьма1979
    2 часа назад

    Согласен. Это перевертыш.

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Предполагаю, что он уже был с мятой крышей, потому и поспорили, проедет он под трактором или нет)

  • ledi gaga

    ledi gaga
    1 час назад

    На что спорили, интересно

  • Crasy

    Crasy
    26 минут назад

    Ума нет, считай инвалид.

  • Одисей

    Одисей
    14 секунд назад

    Такое ощущение что в воздухе что-то летает токсическое, иначе как объяснить такое количество идиотов в последнее время

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