Очевидцы: амурчане повредили внедорожник из-за спора (видео)

В воскресенье, 4 июня, в селе Новочесноково Михайловского района оказался поврежден внедорожник Mitsubishi. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. По информации очевидцев, машина получила повреждения из-за спора.

С их слов, в селе молодые люди отмечали праздник Святой Троицы. Они решили поспорить, пройдет ли внедорожник Mitsubishi под крупной сельскохозяйственной техникой – самоходным опрыскивателем. Маневр не удался, автомобиль получил серьезные повреждения.

Вызывали ли амурчане полицию, неизвестно. Получить официальный комментарий по данному случаю пока не удалось.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

Просмотров всего: 2187

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев