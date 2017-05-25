До 31 августа дети смогут ездить в поездах дальнего следования за полцены

Фото: magistralug.ru

С 1 июня по 31 августа РЖД за счет собственных средств предоставляет 50-процентную скидку школьникам на проезд в поездах дальнего следования. Уже оформлено более 633 тысяч льготных проездных документов для детей от 10 до 17 лет. Это почти на 19 % больше, чем в прошлом году. На 1 июня 2016 года для школьников было оформлено 533 тысячи билетов со скидкой 50 %.

Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Теперь, с добавлением новых сроков льготных проездов, школьники могут воспользоваться 50-процентной скидкой в течение всего календарного года.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «скорый» и «пассажирский», в вагонах 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД». При оформлении билетов достаточно предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка (или сведения о документах, удостоверяющих личность). При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для детей до 14 лет), на основании которого оформлен проездной документ. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Впервые РЖД предоставили 50-процентную скидку на проезд детей в летний период за счет собственных ресурсов в 2016 году. За это время скидкой воспользовалось более 2,5 миллиона детей. Рост количества детей, перевезенных летом 2016 года, составил около 16 % к аналогичному периоду 2015 года. В 2016 году выпадающие доходы РЖД на предоставление скидки составили около 2,5 миллиарда рублей, в этом году ожидаются в размере 2,65 миллиарда рублей.

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#дети #транспорт

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Екатерина PL