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Тепло и почти без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 5 июня

Тепло и почти без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 5 июня
Фото: instagram

В Амурской области 5 июня установится переменная облачность, осадков не ожидается. Слабый и умеренный дождь возможен только по северным районам. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Температура по южным и центральным районам составит 24…29 градусов тепла, по северу – плюс 26…31, местами в дожде – около 20 градусов выше нуля.

В Благовещенске рано утром было 15 градусов тепла, западный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 26...28 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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