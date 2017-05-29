Министр Топилин предрек россиянам двухчасовой рабочий день: обзор прессы

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В Китае мусорщик проучил наглого водителя; Минздрав требует полностью запретить сцены курения в фильмах; Россия занимает не последнее место в рейтинге плохих дорог – о чем пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В сегодняшних газетах много информации на автомобильную тему, и Павел Андреевич даже хотел сделать своеобразный автообзор, да на глаза попалась заметка, которая нарушила его планы. С нее-то он и решил начать.

Как сообщают «Аргументы неделi», министр труда Топилин заявил на ПМЭФ о том, что когда-нибудь россияне начнут работать всего по два часа в день. («Будто они сейчас работают больше», – в скобках заметил Павел Савинкин.) Свободное от работы время люди смогут уделять семье, заниматься спортом, читать, посещать театры и кино. В свою очередь, заместитель главы Центробанка РФ Сергей Швецов сказал, что вскоре россияне перестанут работать по пятницам. И опять вопрос: разве пятница – это рабочий день?!

При этом Топилин отметил, что сокращение рабочего дня до двух часов не повлечет уменьшения зарплаты, и даже наоборот, а Швецов про зарплату ничего не говорил, а только добавил, что за выходной пятницей последуют и остальные выходные дни недели. Будто в остальные дни недели… Но обозреватель отвлекся, его ждут другие газеты.

Вам статья

Глубоко задумавшись о том, как же мы без работы-то, Павел Савинкин начал читать «Известия», в которых пишут о том, что Минздрав РФ предложил изменить концепцию государственной политики по противодействию курению и требует запретить в фильмах сцены, где герои курят. Речь идет о съемках новых кинокартин – для них отменят господдержку, а для постановок будут назначать режиссеров из самых плохоньких, из «второго эшелона». Михалков и Бондарчук будут снимать только антитабачные фильмы.

В Гильдии кинорежиссеров идею Минздрава не поддержали: курение зачастую используется как творческий прием, чтобы показать нервное напряжение героя, на что в министерстве посоветовали снимать напряжение вышивкой или вязанием макраме.

Летят утки

«Что-то я никак не перейду к давно обозначенной теме автомобилей и дорог», – задумался Павел Андреевич и перешел: согласно «Труду-7» оказалось, что дураки и дороги как беда характерны не только для России. Более того, наша страна уже и не лидирует в рейтинге стран с плохими дорогами! («Про дураков почему-то не сказано, и, наверное, неспроста».) Самые плохие дороги, по оценке экспертов, – в Молдавии. В рейтинге эта страна заняла последнее, 144 место.

Чуть лучше, чем в Молдавии, дороги в Гвинее, Монголии, Румынии и на островах Гаити. В России хоть и жалуются на дороги, но наша страна оказалась на 123-м месте.

Полный абзац

Кстати, о плохих дорогах. В Московской области сотрудники ДПС попытались остановить «Ниву», которая выписывала на дороге кренделя. Но водитель машины требование проигнорировал и прибавил газку. Наряд ДПС бросился догонять нарушителя, тот не справился с управлением и перевернулся, покурочив перед этим чужую иномарку. Оказалось, что у весьма сильно пьяного водителя ко всему еще и не было при себе прав. А была бы ровной дорога, разве бы он перевернулся?!

На посошок

Напоследок «Тихоокеанский курьер», рассказавший о том, как некий возмущенный китайский мусорщик, которому нарушитель дорожного движения помешал работать, припарковав автомобиль в зоне уборки, проучил наглеца, обставив его машину 40 мусорными баками! Хорошо обставил, плотненько. Качественно потрудился!

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#СМИ

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Нина Гвоздкова