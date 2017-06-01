Валдису Пельшу – 50

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Полувековой юбилей отмечает сегодня известный шоумен, ведущий, музыкант Валдис Пельш. Наибольшую известность он получил как ведущий телепередач «Угадай мелодию» и «Розыгрыш», а также как один из основателей и участников группы «Несчастный случай».

С начала 1980-х Валдис играл в молодёжном театре МГУ. В 1987 года он впервые появился на телевидении – в качестве игрока команды КВН МГУ. Позже Пельш выступал в качестве режиссёра проекта «Оба-на!», пробовал себя в качестве продюсера, но в итоге решил строить карьеру телеведущего и не прогадал.

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5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day). Именно в этот день, в 1972 году, начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей человека среды.

В России сегодня также отмечают День эколога – профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.

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120 лет назад на верфи «Новое Адмиралтейство» в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». Руководил постройкой инженер-кораблестроитель К. М. Токаревский. Во время русско-японской войны «Аврора» участвовала в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившемся Цусимским сражением. Крейсер принимал участие также в Первой мировой войне. Холостой выстрел с «Авроры» явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца; крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции.

С сентября 2014 года «Аврора» была в Кронштадте на ремонте, после которого 16 июля 2016 года возвращена обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной.

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40 лет назад в продаже появился первый персональный компьютер Apple II. Компьютер был представлен в 1977 году на выставке West Coast Computer Fair и стал одним из самых первых и наиболее успешных персональных компьютеров того времени. Производилось несколько моделей Apple II, и наиболее популярная из них, с относительно небольшими изменениями, продавалась до 1990-х. Всего было произведено от 5 до 6 миллионов экземпляров Apple II.

В отличие от других машин того времени, Apple II выглядел более похожим на офисный инструмент, чем на элемент электронного оборудования. Это был компьютер, который подходил для домашней обстановки, стола менеджера или школьного класса. Также уникальным для того времени было использование цвета и графических режимов высокого разрешения, его звуковых возможностей, а также встроенного языка программирования Бейсик.

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Алексей Воскобойников