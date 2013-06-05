Объявили военное положение: история Приамурья

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5 июня 1918 года на Дальнем Востоке «в связи с вторжением в Забайкалье банд атамана Семёнова» было объявлено военное положение. Дальсовнарком призвал трудящихся к беспощадной борьбе с контрреволюцией. Местным Советам поручено немедленно начать запись добровольцев в Красную Армию.

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В 1938-м в Благовещенске окончила работу краевая школа пионервожатых. Выпустилось 57 человек. Они были направлены в города и районы Дальнего Востока.

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5 июня 1963 года Амурский облисполком принял решение о передаче охотугодий государственных егерских участков обществам охотников и рыболовов, а также об учреждении Чеугдинского, Завитинского, Золотоножского, Усть-Тыгдинского, Иверского, Урушинского, Магдагачинского, Симоновского заказников местного значения.

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5 июня 1986 года «Амурская правда» сообщила, что в долине реки Амур начал работу геоморфологический отряд АмурКНИИ. Он получил задание разработать на научной основе мероприятия по предупреждению размыва берегов, рациональному освоению поймы и стабилизации фарватера Амура.

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В 2013 году 5 июня глава администрации города Благовещенска Павел Березовский направил письмо в Благовещенскую городскую Думу на имя главы муниципального образования города Владимира Кобелева. Березовский предлагал вернуться к прямым выборам мэра областного центра Приамурья. Своё решение Павел Березовский мотивировал «усложнившейся структурой управления городом, когда с одной стороны у главы администрации значительно урезаны права и полномочия, а с другой стороны депутатский корпус и Благовещенская городская Дума в целом пытаются часть этих прав и полномочий переложить на себя».

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Тогда же, 5 июня 2013 года, река Амур, вода в которой продолжала подниматься, полностью затопила нижний уровень новой набережной в Благовещенске. Согласно гидрологическим данным, уровень реки в районе областного центра достиг 593 сантиметров при критическом уровне – 700. Гидрологи тогда не предполагали, что этим же летом начнётся самое крупное за историю наблюдений наводнение в Амурской области.

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В 2016 году в этот день прошёл очередной благотворительный телемарафон «Крылья». В течение 5 часов корреспонденты «Альфа-канала», который выступил организатором акции совместно с амурским отделением Российского детского фонда, работали в прямом эфире и показывали, как идёт сбор средств. Всего в городе действовали четыре точки по сбору денег – на площади ОКЦ, в горпарке, а также в торговых центрах «Острова» и «Перекрёсток». Из-за пасмурной погоды наиболее активными оказались посетители торговых центров. В итоге за весь день удалось собрать около 367 тысяч рублей.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина