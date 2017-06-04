Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: режиссер-постановщик сериала «Пороги» и руководитель Amur Jazz Band

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о трансграничном культурном сотрудничестве и о том, почему Amur Jazz Band – это не только джаз. Гость – художественный руководитель и дирижёр концертного оркестра Amur Jazz Band Анатолий Хопатько. Проведут утренний эфир Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

Днем в студии радиостанции обсудят, как создавался телесериал «Пороги». Гостем станет автор сценария и режиссёр-постановщик сериала Юсуп Разыков (г. Москва). Беседу проведёт Михаил Митрофанов.

Кто и как на российском ТВ решает, что увидит телезритель; почему автор взялся за такую тему; отчего в сериале про Благовещенск не «снялся» сам Благовещенск; каким образом в Амурской области оказались буряты; кто исполняет роли китайцев, и, наконец, о главной идее или миссии сериала «Пороги» – обо всем этом сразу по окончании полуденного выпуска новостей. Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL