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Россию на детском Евровидении представит Полина Богусевич

Россию на детском Евровидении представит Полина Богусевич
Фото: iz.ru

Определился исполнитель, который представит Россию на детском конкурсе Евровидение в 2017 году. На конкурсе в Грузии выступит уроженка Москвы Полина Богусевич. О том, что Богусевич стала российской финалисткой, сообщила пресс-служба Международного детского центра «Артек», где проходил отбор. Всего в отборочном конкурсе участвовал 21 человек.

Как пишут «Известия», Полине Богусевич 13 лет, в «Артеке» она исполняла песню «Крылья». Юных исполнителей в «Артеке» оценивало жюри, в состав которого вошли композиторы Геннадий Гладков и Евгений Крылатов, певица Дина Гарипова, руководитель «Детского радио» Евгений Комбаров, финалистка детского Евровидения Лерика и глава телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева.

В 2017 году детское Евровидение пройдет в ноябре в Грузии, в городе Тбилиси.

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#дети #концерты #культура

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    >ДЕТСКОМ ЕВРОВИДЕНИИ

    А на детском евровидении будет детская Кончита?

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