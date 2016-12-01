О встрече с Аллой Пугачевой, появлении детей и плагиате: Филипп Киркоров дал интервью «Альфа-каналу»

Свои концерты он называет спектаклями, а свою встречу с Аллой Борисовной – судьбоносной. Филипп Киркоров, выступивший 3 июня с шоу «Я» в Благовещенске, дал интервью для программы «С любимыми не расставайтесь». Народный артист РФ побеседовал с Сергеем Логвиновым и рассказал о своем творчестве и личной жизни.

Филипп Бедросович вспомнил свои прежние концерты и рассказал, почему он каждый раз делает такие масштабные и красочные шоу. А ведущий тем временем напомнил артисту об его приезде в Благовещенск в 1996 году. Тогда гастроли певца выпали на выборы президента, и Филипп Киркоров проголосовал прямо в областном центре – на избирательном участке в амурской филармонии. Чтобы напомнить о той дате, Сергей Логвинов продемонстрировал артисту фотографии, сделанные 21 год назад.

Не обошлось и без разговора о детях Филиппа. Артист поделился, что они появились в его жизни неожиданно. «Не могу сказать, что был готов к этому. Спонтанное решение пришло в голову в один момент, когда в жизни произошли резкие изменения, определившие мой дальнейший путь, я понял, что идти по нему одному нельзя, что нужны серьезные изменения, и такими изменениями может быть появление детей. И они совершенно изменили мою жизнь и мои представления о жизни», – поделился Филипп Киркоров.

Говорит певец и об обвинениях в его сторону в плагиате, в частности, об истории с французским музыкантом Дидье Маруани, обвинившем Филиппа в том, что он увёл у него мелодию из композиции A Symphonic Space Dream. Говорил и об Алле Пугачевой, отметив, что его жизнь наверняка сложилась бы иначе, если бы он не встретил ее на своем пути. «Я не знаю, как бы повернулась моя жизнь, если бы не было этих 10 лет с этой женщиной. Она повлияла на мое восприятие жизни, она очень многому меня научила», – сказал артист.

Программа с Филиппом Киркоровым выйдет в эфир «Альфа-канала» 1 и 8 июля.

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Екатерина PL