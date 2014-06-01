Телемарафону «Крылья» предварительно удалось собрать более 800 тысяч рублей
Организаторы благотворительного телемарафона «Крылья» подсчитали сумму средств, собранных время проведения всех мероприятий проекта. Учитывались средства из всех ящиков для пожертвований, кроме ящика с ОКЦ, он еще не доставлен в редакцию «Альфа-канала». Также были пересчитаны деньги, вырученные с продажи воздушных шариков, и деньги, которые пожертвовали гости студии телекомпании во время прямого эфира. В итоге собрать удалось более 800 тысяч рублей.
Эта цифра предварительная, так как еще не посчитаны деньги в ящике с ОКЦ, а также пока неизвестно, сколько денег поступило на счета. Но уже можно говорить о том, что сумма этого года превысила более чем в два раза сумму прошлого года. В 2016 году телемарафон собрал 367 тысяч рублей.
В 2015 сумма сбора также была значительно меньше – около 388 тысяч. А в первый год проведения телемарафона было собрано почти 822 тысячи рублей.
Все вырученные средства поделят между детьми с диагнозом ДЦП, нуждающимися в кинезиотерапии, и маленький Арсением Реснянским, который ждет операцию в Корее. Итоговая сумма сборов станет известна в понедельник, 5 июня.
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