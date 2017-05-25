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15 июня россияне смогут задать вопрос Владимиру Путину

15 июня россияне смогут задать вопрос Владимиру Путину
Фото: www.rbc.ru

15 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Россияне смогут задать президенту интересующие их вопросы, сообщается на сайте Кремля.

Задать вопрос можно позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей: «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu). В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва – Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «OK Live» – первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Вопросы принимаются с 08:00 по московскому времени 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495–539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.

15 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

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#российская власть

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