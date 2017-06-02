Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:43 0

В горпарке Благовещенска и на набережной прошли благотворительные концерты в рамках телемарафона «Крылья»

В горпарке Благовещенска и на набережной прошли благотворительные концерты в рамках телемарафона «Крылья»

В воскресенье, 4 июня, различные творческие коллективы Благовещенска присоединились к благотворительному телемарафону «Крылья» в помощь больным детям. В этот день с 11:00 до 15:00 проходили концерты в горпарке и с 1:00 до 15:00 – у ротонды. Там же были установлены ящики для сбора средств.

В горпарке на сцену вышли артисты областной филармонии, они решили присоединиться к телемарафону уже во второй раз. Выступали и дети, и взрослые. На площадке рядом поставили ящик для сбора средств на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП и на операцию Арсению Реснянскому.

Также здесь работали точки от местных организаций. «Мы предлагали детям поиграть в интерактивной зоне – это зона для малышей, а детки постарше могли сделать себе поделочки, браслетики. Мы присоединились уже не первый раз к этому марафону. И вообще, мне кажется, болезнь ребенка – это самое ужасное, что может быть для мамы. Мы все сами мамы и работаем с детьми, поэтому мимо такого мероприятия конечно не смогли пройти», – отметила преподаватель детского развивающего центра «Ступеньки» Юлия Кайгородова.

У ротонды тем временем выступили танцоры «Траффика», там же работала детская игровая зона.

«Разные суммы были, опускали и по пять тысяч, и по пять рублей. Но мы рады любой сумме, которая падала сегодня в наш ящик. В этом году мы первый раз здесь сделали точку, надеюсь, она себя оправдает. Мы радовали наших гостей хорошей программой, и гости отвечали нам взаимностью и давали свои деньги на общее доброе дело», – поделилась координатор телемарафона Ксения Ковалева.

Также у ротоны расположились подопечные школы дрессировки собак. Все желающие могли пообщаться и пофотографироваться собаками, и за это положить деньги в ящик для сбора средств.

Просмотров всего: 72

#дети #здоровье #СМИ #Телемарафон Крылья

распечатать

Фотогалерея
+30
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Телемарафон Крылья

Благовещенцы активно оставляют пожертвования для больных детей
Телемарафон Крылья 1

Благотворительный телемарафон «Крылья»: онлайн-трансляция
Общество 10

Филипп Киркоров спонтанно принял участие в благотворительном марафоне «Крылья» (видео)
Общество 6

Победительнице акции «Авторадио–Благовещенск» «Хочу машину!» подарили автомобиль