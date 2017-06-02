В горпарке Благовещенска и на набережной прошли благотворительные концерты в рамках телемарафона «Крылья»

В воскресенье, 4 июня, различные творческие коллективы Благовещенска присоединились к благотворительному телемарафону «Крылья» в помощь больным детям. В этот день с 11:00 до 15:00 проходили концерты в горпарке и с 1:00 до 15:00 – у ротонды. Там же были установлены ящики для сбора средств.

В горпарке на сцену вышли артисты областной филармонии, они решили присоединиться к телемарафону уже во второй раз. Выступали и дети, и взрослые. На площадке рядом поставили ящик для сбора средств на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП и на операцию Арсению Реснянскому.

Также здесь работали точки от местных организаций. «Мы предлагали детям поиграть в интерактивной зоне – это зона для малышей, а детки постарше могли сделать себе поделочки, браслетики. Мы присоединились уже не первый раз к этому марафону. И вообще, мне кажется, болезнь ребенка – это самое ужасное, что может быть для мамы. Мы все сами мамы и работаем с детьми, поэтому мимо такого мероприятия конечно не смогли пройти», – отметила преподаватель детского развивающего центра «Ступеньки» Юлия Кайгородова.

У ротонды тем временем выступили танцоры «Траффика», там же работала детская игровая зона.

«Разные суммы были, опускали и по пять тысяч, и по пять рублей. Но мы рады любой сумме, которая падала сегодня в наш ящик. В этом году мы первый раз здесь сделали точку, надеюсь, она себя оправдает. Мы радовали наших гостей хорошей программой, и гости отвечали нам взаимностью и давали свои деньги на общее доброе дело», – поделилась координатор телемарафона Ксения Ковалева.

Также у ротоны расположились подопечные школы дрессировки собак. Все желающие могли пообщаться и пофотографироваться собаками, и за это положить деньги в ящик для сбора средств.

Просмотров всего: 72

#дети #здоровье #СМИ #Телемарафон Крылья

распечатать

Фотогалерея +30

Екатерина PL