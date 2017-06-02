Благовещенцы активно оставляют пожертвования для больных детей

В Благовещенске продолжают работать точки по сбору средств для больных детей. Три из них расположены в крупных торговых центрах – «Острова», «Флагман» и «Перекресток». С 11 часов дня неравнодушные люди подходят к баннерам с логотипом телемарафона «Крылья» и опускают деньги в ящик для сбора пожертвований.

Как отмечают волонтеры, людей не приходится приглашать к участию в благотворительной акции, они сами проявляют инициативу и жертвуют деньги.

«С каждым годом мы все больше убеждаемся в том, что мир не без добрых людей. Вчера нашелся неравнодушный благовещенец, который единовременно пожертвовал сумму в 12 тысяч рублей. Сегодня спустя буквально пять минут нашей работы в торговом центре тоже нашелся неравнодушный мужчина, который пожертвовал 7 тысяч рублей. Мы надеемся, что мы сегодня соберем нужную сумму денег и поможем деткам», – рассказала координатор благотворительного телемарафона «Крылья» Гаянэ Асланова.

«Очень приятно, что люди знакомы с этим марафоном, что они хотят помогать, они подходят сами, бросают деньги и говорят сами спасибо. Одна девушка подошла и положила сразу 10 тысяч рублей», – добавила еще один координатор телемарафона Евгения Руцкова.

Во время телемарафона «Крылья» волонтеры и сотрудники «Альфа-канала» собирают деньги на лечение детей с диагнозом ДЦП, а также средства на лечение маленького Арсения Реснянского. Точки по сбору пожертвований в торговых центрах будут работать до 17:00.

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Екатерина PL