Благовещенского пенсионера, страдавшего потерей памяти, нашли мертвым

В Благовещенске нашли мертвым пропавшего пенсионера, страдавшего потерей памяти. Как сообщалось ранее, Борис Петрович Жуков 1940 года рождения пропал 16 мая – днем он ушел из дома, позднее его доставили бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу, оформили как неизвестного и отпустили домой. С тех пор о местонахождении мужчины не было ничего известно.

Пропавшего искали полицейские и волонтеры. В итоге тело мужчины, по словам волонтеров, нашел 3 июня дворник. «Дворник косил траву недалеко от детской городской больницы, в проулочке. И там он и обнаружил Бориса Петровича», – сообщила волонтер Алена Злобина.

Также волонтер добавила, что опознание будет проходить 5 июня. По предварительной информации, мужчина умер в тот же день, когда его отпустили из больницы домой.

В амурском следственном управлении корреспонденту Амур.инфо сообщили, что действительно в районе улицы Октябрьской 3 июня было обнаружено тело мужчины. Но личность его пока не установлена, вскрытие назначено на понедельник, 5 июня. В настоящее время проводится доследственная проверка.

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#происшествия

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Екатерина PL