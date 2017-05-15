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Благовещенского пенсионера, страдавшего потерей памяти, нашли мертвым

Благовещенского пенсионера, страдавшего потерей памяти, нашли мертвым

В Благовещенске нашли мертвым пропавшего пенсионера, страдавшего потерей памяти. Как сообщалось ранее, Борис Петрович Жуков 1940 года рождения пропал 16 мая – днем он ушел из дома, позднее его доставили бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу, оформили как неизвестного и отпустили домой. С тех пор о местонахождении мужчины не было ничего известно.

Пропавшего искали полицейские и волонтеры. В итоге тело мужчины, по словам волонтеров, нашел 3 июня дворник. «Дворник косил траву недалеко от детской городской больницы, в проулочке. И там он и обнаружил Бориса Петровича», – сообщила волонтер Алена Злобина.

Также волонтер добавила, что опознание будет проходить 5 июня. По предварительной информации, мужчина умер в тот же день, когда его отпустили из больницы домой.

В амурском следственном управлении корреспонденту Амур.инфо сообщили, что действительно в районе улицы Октябрьской 3 июня было обнаружено тело мужчины. Но личность его пока не установлена, вскрытие назначено на понедельник, 5 июня. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Просмотров всего: 1914

#происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    даа-врачи

  • maxcom

    maxcom
    3 часа назад



    доставили бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу, оформили как неизвестного и отпустили домой



    Т.е. персонал приемного отделения выгнал из больницы человека не помнящего ни своего имени, ни адреса?

    И эти господа имеют наглость требовать повышения зарплаты?

  • Капитолина

    Капитолина
    3 часа назад

    Он не помнил ни имени своего, ни адреса а его отпустили и все!? Это же преступление. Или я не права? Оставили человека в заведомо опасном состоянии.

  • maxcom

    maxcom
    3 часа назад



    в следственном управлении пообещали прокомментировать эту информацию позже



    В истории болезни появится приписка о "самоуходе" больного и "герои" опять останутся без награды.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Посадят кого за смерть человека?

    Или премию дадут?

  • ХЗ

    ХЗ
    2 часа назад

    В прошлом году моей бабушке стало плохо, она резко потеряла память и дееспособность, и повторяла постоянно только несколько слов, отвезли в первую, сделали кт типа слабоумие, везите домой на отрез отказав положить, максимум дали машину отвезти домой, подымали назад на носилках соседи, через несколько дней память восстановилась. Люди, а особенно пенсионеры не нужны этой стране. Не сколько не удивляюсь такому отношению.

  • Капитолина

    Капитолина
    2 часа назад

    maxcom


    в следственном управлении пообещали прокомментировать эту информацию позже



    В истории болезни появится приписка о "самоуходе" больного и "герои" опять останутся без награды.


    Не получится! Пусть и не пытаются. Дедушка записан как неизвестный. А это значит, что они знали о том, что он не помнит как его звать и где живёт. Соболезнования родным. А вот тем, кто его отпустил, уголовного наказания.

  • Vишня2

    Vишня2
    2 часа назад

    Ужас какой.

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    1 час назад

    ХЗ

    В прошлом году моей бабушке стало плохо, она резко потеряла память и дееспособность, и повторяла постоянно только несколько слов, отвезли в первую, сделали кт типа слабоумие, везите домой на отрез отказав положить, максимум дали машину отвезти домой, подымали назад на носилках соседи, через несколько дней память восстановилась. Люди, а особенно пенсионеры не нужны этой стране. Не сколько не удивляюсь такому отношению.



    Вы вообще в своем уме? может надо было на личной отвезти еще, бросив свое рабочее место???

    Ни скорая ни врачи не обязаны поднимать или спускать с этажа больного - это обязанность родственников, как и забрать из отделения выписанного больного.....

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    Камила, Вы в своем уме? А может, родственники и назначения лекарств и уколы должны сами ставить? А если родственников нет, больной должен сам корячиться??? Абсурд!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    KAMILA_8505

    ХЗ

    В прошлом году моей бабушке стало плохо, она резко потеряла память и дееспособность, и повторяла постоянно только несколько слов, отвезли в первую, сделали кт типа слабоумие, везите домой на отрез отказав положить, максимум дали машину отвезти домой, подымали назад на носилках соседи, через несколько дней память восстановилась. Люди, а особенно пенсионеры не нужны этой стране. Не сколько не удивляюсь такому отношению.



    Вы вообще в своем уме? может надо было на личной отвезти еще, бросив свое рабочее место???

    Ни скорая ни врачи не обязаны поднимать или спускать с этажа больного - это обязанность родственников, как и забрать из отделения выписанного больного.....



    Судя по тексту информации, в больницу его доставили как неизвестного, так что о родственниках, которые должны были забрать, речь не идёт. Медперсонал, который отправил больного пожилого человека, к тому же с амнезией, неизвестно куда, должен понести ответственность. Может быть даже уголовную, предусматривающей наказание за оставление человека в опасности.

  • sergey290684

    sergey290684
    1 час назад

    Sapsanische

    Камила, Вы в своем уме? А может, родственники и назначения лекарств и уколы должны сами ставить? А если родственников нет, больной должен сам корячиться??? Абсурд!



    а это на верно она и была кто отпустила этого бедного деда.Конечно человек будет помирать,зато она не покинет рабочее место.Гореть тебе в аду Камила,за такое отношение к пожилым.

  • sergey290684

    sergey290684
    1 час назад

    KAMILA_8505

    ХЗ

    В прошлом году моей бабушке стало плохо, она резко потеряла память и дееспособность, и повторяла постоянно только несколько слов, отвезли в первую, сделали кт типа слабоумие, везите домой на отрез отказав положить, максимум дали машину отвезти домой, подымали назад на носилках соседи, через несколько дней память восстановилась. Люди, а особенно пенсионеры не нужны этой стране. Не сколько не удивляюсь такому отношению.



    Вы вообще в своем уме? может надо было на личной отвезти еще, бросив свое рабочее место???

    Ни скорая ни врачи не обязаны поднимать или спускать с этажа больного - это обязанность родственников, как и забрать из отделения выписанного больного.....

    а это на верно вы и были? кто отпустила этого бедного деда.Конечно человек будет помирать,зато она не покинет рабочее место.Гореть тебе в аду Камила,за такое отношение к пожилым.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Камилка про другой случай имела ввиду.

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    1 час назад

    Sapsanische

    Камила, Вы в своем уме? А может, родственники и назначения лекарств и уколы должны сами ставить? А если родственников нет, больной должен сам корячиться??? Абсурд!



    я в своем уме, прерогатива врачей, как вы сами написали - назначить лечение, а не таскать пациентов вместо родственников! Если Вы внимательно прочитаете мой пост и пост того, кому он был адресован, вы увидите, что я писала не применительно к данной ситуации с неизвестным, а применительно к ситуации, когда у больного есть родственники

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    1 час назад

    sergey290684

    KAMILA_8505

    ХЗ

    В прошлом году моей бабушке стало плохо, она резко потеряла память и дееспособность, и повторяла постоянно только несколько слов, отвезли в первую, сделали кт типа слабоумие, везите домой на отрез отказав положить, максимум дали машину отвезти домой, подымали назад на носилках соседи, через несколько дней память восстановилась. Люди, а особенно пенсионеры не нужны этой стране. Не сколько не удивляюсь такому отношению.



    Вы вообще в своем уме? может надо было на личной отвезти еще, бросив свое рабочее место???

    Ни скорая ни врачи не обязаны поднимать или спускать с этажа больного - это обязанность родственников, как и забрать из отделения выписанного больного.....

    а это на верно вы и были? кто отпустила этого бедного деда.Конечно человек будет помирать,зато она не покинет рабочее место.Гореть тебе в аду Камила,за такое отношение к пожилым.





    конечно, именно Я ))) к счастью, не имею мед.образования - к пожилым отношусь уважительно, НО не ко всем,а по поводу покинуть рабочее место - парадокс да - покинет место и вдруг у врача в этот момент кто то умирать тоже начнет - кто виноват будет? конечно врач - покинула место рабочее.....

    и потом - вы не знаете, как и я впрочем, что и как происходило в приемном покое, куда пенсионера доставили, были ли при нем документы или телефон и почему он ушел или его отпустили....

    зато судить тут все горазды

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    56 минут назад

    ну да , тут с ксивой , в форме и при памяти в приёмный "низзя" , а дед без ничего , аки призрак бесплотный - идёт куда пожелает .

    Парадокс .

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