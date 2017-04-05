На ПМЭФ подписали соглашения на два триллиона рублей

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На состоявшемся с 1 по 3 июня Петербургском международном экономическом форуме подписано 386 инвестиционных соглашений на сумму не менее двух триллионов рублей. Об этом сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков. Для сравнения, в ходе форума 2016 года было подписано 356 соглашений на более чем триллион рублей, пишет «Российская газета».

Кроме того, по информации ТАСС, расширяется и деловая программа ПМЭФ, в прошлом году основная программа включала в себя 72 мероприятия, в 2017 году в рамках основной программы состоялось 127 мероприятий. «На полях форума прошли заседания деловой "двадцатки", которая пройдет в Германии, конференция БРИКС и ШОС», – сообщил советник президента.

На площадке форума Российская академия наук совместно с шестью нобелевскими лауреатами провела сессию «Наука: взгляд в будущее».

Страной-гостем ПМЭФ-2017 стала Индия, которую представлял премьер-министр Нарендра Моди. Лидером по численному представительству на ПМЭФ–2017 стал американский бизнес, сообщил Кобяков. «В общей сложности из Штатов приехали 560 человек, 140 компаний. Это самое большое представительство иностранного бизнеса из одной страны», – констатировал он.

Следующий Петербургский международный экономический форум запланирован на 24–26 мая в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России и начнется в июне.

Традиционно ПМЭФ проводится в июне. Организаторы лишь однажды отступали от этого правила: в 2014 году форум проходил 22–24 мая.

Петербургский международный экономический форум – наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. С 2005 года в работе форума участвует президент РФ.

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#экономика

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Екатерина PL