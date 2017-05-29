В Михайловском районе на трассе горел автомобиль

В воскресенье, 4 июня, на трассе Благовещенск – Гомелевка в Михайловском районе загорелся автомобиль. Как рассказали в амурском управлении МЧС, на место выезжал пожарный пост района – два человека и одна единица техники.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны, специалистам предстоит установить, в результате чего произошло возгорание. Известно, что пострадавших в ДТП нет. Другие автомобили в результате происшествия повреждения не получили.

Видео взято с @blag_dtp

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Екатерина PL