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В Михайловском районе на трассе горел автомобиль

В Михайловском районе на трассе горел автомобиль

В воскресенье, 4 июня, на трассе Благовещенск – Гомелевка в Михайловском районе загорелся автомобиль. Как рассказали в амурском управлении МЧС, на место выезжал пожарный пост района – два человека и одна единица техники.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны, специалистам предстоит установить, в результате чего произошло возгорание. Известно, что пострадавших в ДТП нет. Другие автомобили в результате происшествия повреждения не получили.

Видео взято с @blag_dtp

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#пожары #происшествия #транспорт

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