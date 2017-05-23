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сегодня, 12:33 1

За сутки на территории Амурской области зафиксирован один пал

В субботу, 3 июня, на территории Амурской области для предупреждения возникновения природных пожаров и палов, выявления нарушителей правил пожарной безопасности патрулировали 480 групп. За минувшие сутки на территории Приамурья зарегистрирован один пал сухой растительности в Шимановском районе. Термических аномалий не было.

На 4 июня на территории региона II класс пожарной опасности действует в девяти районах: Архаринском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Тамбовском Свободненском, Благовещенском, Октябрьском и Серышевском. III класс пожарной опасности действует также в девяти районах: Магдагачинском, Шимановском, Белогорском, Зейском, Мазановском, Ромненском, Сковородинском, Селемджинском и Тындинском. В Михайловском и Константиновском районах установлен IV класс пожарной опасности, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    и когда этто .... закончится ?

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