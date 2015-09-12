В благовещенском торговом центре сняли на камеру двух голых парней (видео)

Благовещенцы сняли на камеру телефона двух молодых людей, раздевшихся догола в ТРЦ «От и До», что находится в микрорайоне. Все произошло 2 июня. По словам сотрудников центра, действия молодых людей напоминали флешмоб.

Сначала в помещение зашел один голый парень, следом появился другой – одетый. Он полностью разделся, отдал свою одежду нагому товарищу и вышел на улицу.

«Сложилось впечатление, что они это сделали на спор. Будто договаривались заранее. Голый парень зашел с улицы в помещение, затем со стороны касс продуктового супермаркета к нему вышел одетый парень. Голый сказал: давай мою одежду. После этого одетый разделся, отдал вещи раздетому и вышел голым на улицу. Как потом нам рассказали очевидцы на улице, оба молодых человека после всего этого вдвоем сели в машину и уехали», – рассказали корреспонденту Амур.инфо в торговом центре.

Действие происходило около 23 часов, поэтому посетителей в это время было немного. На вопрос, среагировала ли как-то на происходящее охрана торгового центра, сотрудники ответили, что все произошло очень быстро. «Все так быстро случилось, никто толком не успел среагировать. Это буквально минуты две. Сразу даже не поняли, что происходит. Они быстро зашли, так же быстро обменялись одеждой и вышли. В полицию не обращались», – добавили в ТРЦ.

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Екатерина PL