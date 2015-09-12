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сегодня, 11:55 19

В благовещенском торговом центре сняли на камеру двух голых парней (видео)

В благовещенском торговом центре сняли на камеру двух голых парней (видео)

Благовещенцы сняли на камеру телефона двух молодых людей, раздевшихся догола в ТРЦ «От и До», что находится в микрорайоне. Все произошло 2 июня. По словам сотрудников центра, действия молодых людей напоминали флешмоб.

Сначала в помещение зашел один голый парень, следом появился другой – одетый. Он полностью разделся, отдал свою одежду нагому товарищу и вышел на улицу.

«Сложилось впечатление, что они это сделали на спор. Будто договаривались заранее. Голый парень зашел с улицы в помещение, затем со стороны касс продуктового супермаркета к нему вышел одетый парень. Голый сказал: давай мою одежду. После этого одетый разделся, отдал вещи раздетому и вышел голым на улицу. Как потом нам рассказали очевидцы на улице, оба молодых человека после всего этого вдвоем сели в машину и уехали», – рассказали корреспонденту Амур.инфо в торговом центре.

Действие происходило около 23 часов, поэтому посетителей в это время было немного. На вопрос, среагировала ли как-то на происходящее охрана торгового центра, сотрудники ответили, что все произошло очень быстро. «Все так быстро случилось, никто толком не успел среагировать. Это буквально минуты две. Сразу даже не поняли, что происходит. Они быстро зашли, так же быстро обменялись одеждой и вышли. В полицию не обращались», – добавили в ТРЦ.

Просмотров всего: 3340

#жизнь #происшествия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Алекs

    Алекs
    5 часов назад

    Охрана вообще для того и поставлена, чтобы реагировать быстро, молниеносно! Это основная их функция, реагировать и пресекать... Если не успела среагировать, значит охрану на пенсию пора отправить. Зато кто-то успел при всей этой быстроте действий, всё услышать, увидеть, сфотографировать и поделиться впечатлениями!

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Есть повод сменить охрану.

  • Arbitr

    Arbitr
    5 часов назад

    Надо было набить!

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    5 часов назад

    Пидорасты.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    5 часов назад

    Arbitr

    Надо было набить!



    Жаль вас там не было...

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    А тот кто снял и распространение включая и Амуринфо поступили еще "благородней".

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Чуваки славы хотели. Они её получили. Чай не в туалете заголялись. Так что претензия совсем не в кассу.

  • Леонидова

    Леонидова
    4 часа назад

    Дохляки, и демонстрировать то нечего)))))

    Малоизвестный в городе музыкант из панк группы,решил прославиться , выложив в инет фото селфи в туалете....Видимо у них сейчас это в тренде, дохлые телеса демонстрировать.(фто обрезано,дабы не шокировать публику)

  • neverstop

    neverstop
    4 часа назад

    Это пипец, там же дети бывают, как так можно, что с людьми творится? Наказание последует? Раньше ссали, где попало, не стесняясь, теперь голые ходят, задроты.

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Там в охране возрастные тетки ,в основном... А они пока вспомнили как выглядит голый мужик,пока идентифицировали что к чему...

  • mag_28

    mag_28
    3 часа назад

    Лучше бы это были молодые девушки.Скажем,студентки АМГУ.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    А где там охрана то?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Gelo

    Там в охране возрастные тетки ,в основном... А они пока вспомнили как выглядит голый мужик,пока идентифицировали что к чему...



    По БСЭ сличали, наверное, инструмент. Пока столько страниц перелопатишь.

    И задержать не имеют права, не органы.

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    vertex
    Gelo

    Там в охране возрастные тетки ,в основном... А они пока вспомнили как выглядит голый мужик,пока идентифицировали что к чему...



    По БСЭ сличали, наверное, инструмент. Пока столько страниц перелопатишь.

    И задержать не имеют права, не органы.


    Кто ж их задержит? Они же органы... Оголили...:)

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Второй и третий микрорайон не предлагать)))

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Да!да! Одни похабщину сделали и увидели это десятки, другие ее распространили и увидели их сотни и вы это называете претензии не в "кассу". Вспомните библейскую притчу о Хаме.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Уже тысячи

  • Touareg

    Touareg
    2 часа назад

    Ща прибегут всякие местные латентные эксгибиционисты и скажут, что вы тут все просто им завидуете, поэтому и осуждаете, как в теме про трахающихся людей на крыше дома.

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    пари вероятнее всего

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