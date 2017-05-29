В Благовещенске тушили пожар в неэксплуатируемом здании

В Благовещенске 3 июня загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание по улице Калинина. На момент прибытия боевых расчетов из окна первого этажа шел густой дым. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано.

В результате пламя повредило комнату на площади около 25 квадратных метров, поврежден оконный блок на площади около двух квадратных метров. Дальнейшего распространения пожара огнеборцы не допустили.

В тушении были задействованы боевые расчеты ПЧ № 1, специализированная пожарно-спасательная часть Благовещенска – всего 13 человек личного состава, три единицы техники, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL