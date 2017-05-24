Благотворительный телемарафон «Крылья»: онлайн-трансляция

11:25 – вторым гостем студии «Альфа-канала» стала мэр Благовещенска Валентина Калита. Валентина Сергеевна побеседовала с журналистом, а после опустила конверт с деньгами для больных детей в специальный ящик.

11:17 – начались первые поступления денежных средств. Также «Альфа-канал» начал принимать гостей благотворительного телемарафона. Каждый год участие в проекте принимают первые лица области и города. В этом году первым гостем студии стал губернатор Амурской области Александр Козлов.

11:00 – в Благовещенске дан старт благотворительному телемарафону «Крылья». «Альфа-канал» начал прямой эфир. В это же время в трех крупных торговых центрах Благовещенска – «Перекресток», «Острова» и «Флагман» – начали работать точки по сбору средств. Там рядом с баннерами проекта до 17:00 будут стоять урны для сбора средств. Любой желающий может присоединиться и оказать посильную помощь юным амурчанам. Параллельно проходит благотворительный концерт в горпарке. Урны для пожертвований здесь можно будет найти до 15:00.

Телемарафон «Крылья» проходит уже четвертый год подряд. Средства собираются на программу амурского отделения Российского детского фонда для детей с диагнозом ДЦП, которых будут лечить методом кинезиотерапии. Также собранные деньги будут направлены мальчику из Константиновки Арсению Реснянскому. Малыш вместе с мамой уже два года живёт в Корее и проходит лечение в госпитале «Северанс» при медицинском колледже университета Ёнсе.

К утру 4 июня неравнодушные амурчане пожертвовали 296 097 рублей 40 копеек. Из них 120 тысяч рублей перевели на счёт Детского российского фонда, остальную сумму удалось собрать волонтёрам 3 июня на улицах Благовещенска и в торговых центрах.

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Екатерина PL