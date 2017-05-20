Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:00 0

Благовещенец может лишиться свободы на пять лет за кражу лошади

Благовещенец может лишиться свободы на пять лет за кражу лошади
Фото: Prokoni.ru

В Ивановском районе следователи окончили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего благовещенца. Мужчину обвиняют в краже лошади у жителя села Луговое. Преступление было совершено в марте этого года. Животное стоимостью 100 тысяч рублей обвиняемый похитил, приманив на хлеб.

В ходе предварительного следствия установлено, что благовещенец приехал на автомобиле на участок местности, расположенный в районе села Луговое Ивановского района, где находился табун лошадей, достал из кармана хлеб и приманил им одно из животных. Затем отвёл лошадь к своему автомобилю, завёл её в кузов грузовика и направился в Мазановский район. Злоумышленник продал лошадь жителю села Сапроново.

В ходе расследования полицейские изъяли похищенное животное и вернули законному владельцу. По закону за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 96

#животные #закон #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Благовещенске тушили пожар в неэксплуатируемом здании

сегодня, 10:24
Происшествия 2

Амурчанин совершил рейдерский захват компании, принадлежащей гражданину Китая
Общество 2

В Благовещенске перекроют часть улиц Ленина и Зейская
Происшествия 13

В Благовещенске застройщики увеличивают площадь квартир за счет утеплителя