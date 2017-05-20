Благовещенец может лишиться свободы на пять лет за кражу лошади

Фото: Prokoni.ru

В Ивановском районе следователи окончили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего благовещенца. Мужчину обвиняют в краже лошади у жителя села Луговое. Преступление было совершено в марте этого года. Животное стоимостью 100 тысяч рублей обвиняемый похитил, приманив на хлеб.

В ходе предварительного следствия установлено, что благовещенец приехал на автомобиле на участок местности, расположенный в районе села Луговое Ивановского района, где находился табун лошадей, достал из кармана хлеб и приманил им одно из животных. Затем отвёл лошадь к своему автомобилю, завёл её в кузов грузовика и направился в Мазановский район. Злоумышленник продал лошадь жителю села Сапроново.

В ходе расследования полицейские изъяли похищенное животное и вернули законному владельцу. По закону за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL