Амурская область оказалась в конце экологического рейтинга регионов России

Фото: misanec.ru

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов России» по итогам весны 2017 года. В рейтинге представлены все 85 регионов. Как пишет RT, при анализе учитывались несколько факторов: состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и ответственность власти, активность общественных организаций.

В итоге самым чистым регионом оказалась Тамбовская область. На втором месте республика Алтай, на третьем Алтайский край. Столица страны в этом рейтинге на седьмом месте, при этом Московская область стоит практически в конце списка – у нее 80-я строчка.

Амурская область тоже находится внизу рейтинга. У Приамурья 75-е место. Самым грязным регионом оказалась Челябинская область. На предпоследнем месте – Свердловская область, и на третьей строчке с конца Ленинградская область.

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#природа

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Екатерина PL