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сегодня, 09:37 4

Амурская область оказалась в конце экологического рейтинга регионов России

Амурская область оказалась в конце экологического рейтинга регионов России
Фото: misanec.ru

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов России» по итогам весны 2017 года. В рейтинге представлены все 85 регионов. Как пишет RT, при анализе учитывались несколько факторов: состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и ответственность власти, активность общественных организаций.

В итоге самым чистым регионом оказалась Тамбовская область. На втором месте республика Алтай, на третьем Алтайский край. Столица страны в этом рейтинге на седьмом месте, при этом Московская область стоит практически в конце списка – у нее 80-я строчка.

Амурская область тоже находится внизу рейтинга. У Приамурья 75-е место. Самым грязным регионом оказалась Челябинская область. На предпоследнем месте – Свердловская область, и на третьей строчке с конца Ленинградская область.

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#природа

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Не удивительно,что стоим на одном из последних мест по экологии,правильно написано,никакой отвественности Амурских властей,не наблюдается,да и зачем им экология,временщики....

  • Mainer

    Mainer
    34 минуты назад



    учитывались ответственность власти, активность общественных организаций.

    Амурская область находится внизу рейтинга.

    У Приамурья 75-е место.



    Вот так вот.

  • домовенок

    домовенок
    26 минут назад

    Вот это больше похоже на правду, чем результаты всех других рейтингов....

    А то, похоже, у наших властей началось головокружение от "успехов".

  • Алекs

    Алекs
    15 минут назад

    По экологии всегда область была выделена чёрным цветом на экологических картах, да и река Амур не последнюю роль в этом играет, одна из самых "грязных" рек. В этом плане ничего не изменилось в лучшую сторону!

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