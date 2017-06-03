День рождения Благовещенска завершился концертом Дениса Майданова и громким салютом (видео)

Вечером, 3 июня, после завершения «Гуляний на Большой», на главной площади Благовещенска начался праздничный концерт, посвященный Дню города. Кульминацией концерта стала приглашенный гость – певец Денис Майданов. Завершился праздник десятиминутным салютом, который собравшимся горожанам очень понравился.

Сначала для благовещенцев выступали местные коллективы. Несколько песен исполнили вокалисты в погонах: ансамбль ФСб «Душа границы» и ансамбль МВД «Амурпол». Также на сцену выходили А-капелла «Round-7», студия «Созвучие» и многие друие. Перед зрителями танцевали студия танца «Траффик», шоу-балет «Александрия».

Денис Майданов вышел на сцену под громкие овации. Когда он запел, многие зрители (точнее, зрительницы) подвели хором его песни.

Не меньше восторга вызвал у зрителей салют. По словам горожан, был он непривычно громким, зато красивым, с необычными узорами. Которые иногда не гасли до самой земли. «Один огонь упал прям перед нами и потух только на асфальте. Но вроде обошлось», – поделилась впечатлениями одна горожанка.

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Василий Кленин