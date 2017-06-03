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3 июня 2017, 23:22 16

День рождения Благовещенска завершился концертом Дениса Майданова и громким салютом (видео)

День рождения Благовещенска завершился концертом Дениса Майданова и громким салютом (видео)

Вечером, 3 июня, после завершения «Гуляний на Большой», на главной площади Благовещенска начался праздничный концерт, посвященный Дню города. Кульминацией концерта стала приглашенный гость – певец Денис Майданов. Завершился праздник десятиминутным салютом, который собравшимся горожанам очень понравился.

Сначала для благовещенцев выступали местные коллективы. Несколько песен исполнили вокалисты в погонах: ансамбль ФСб «Душа границы» и ансамбль МВД «Амурпол». Также на сцену выходили А-капелла «Round-7», студия «Созвучие» и многие друие. Перед зрителями танцевали студия танца «Траффик», шоу-балет «Александрия».

Денис Майданов вышел на сцену под громкие овации. Когда он запел, многие зрители (точнее, зрительницы) подвели хором его песни.

Не меньше восторга вызвал у зрителей салют. По словам горожан, был он непривычно громким, зато красивым, с необычными узорами. Которые иногда не гасли до самой земли. «Один огонь упал прям перед нами и потух только на асфальте. Но вроде обошлось», – поделилась впечатлениями одна горожанка.

Просмотров всего: 687

#концерты #отдых #праздники

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • karlik nos

    karlik nos
    4 часа назад

    салют был очень впечатляющий,этакий обволакивающий и пронизывающий всех тех кто находился именно на площади Ленина,ну а народ как обычно расположившийся со стороны Калинина и Театральной ,мне вас очень жаль,это были реально Алые Паруса ...

  • троль здесь

    троль здесь
    4 часа назад

    салют удался!

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Нафига Майданыч спел напоследок "Группу крови"? Намёк какой-то?

  • karlik nos

    karlik nos
    4 часа назад

    вы рано ушли...он ещё что то шептал сходя со сцены

  • банбан

    банбан
    4 часа назад

    никогда не слышал о майданове- послушал 4 песни.в итоге - для себя - благополучно забыл о таком

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    karlik nos

    вы рано ушли...он ещё что то шептал сходя со сцены



    Спел бы лучше песню группы "Бумер" - "Вокруг одни п******ы".

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    банбан

    никогда не слышал о майданове- послушал 4 песни.в итоге - для себя - благополучно забыл о таком



    Фанат Кобзона?

  • гусеница

    гусеница
    4 часа назад

    Хороший концерт, красивый салют, добрые поздравления..даже губернатор поздравил ...дождик крапал, а не лил..... Праздник удался!

    С уважением

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    гусеница

    Хороший концерт, красивый салют, добрые поздравления..даже губернатор поздравил ...дождик крапал, а не лил..... Праздник удался!

    С уважением



    И баба Валя поздравила.

  • Evgesh@

    Evgesh@
    3 часа назад

    Да вы чего такие злые?!?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Evgesh@

    Да вы чего такие злые?!?



    Мы добрые...

  • Evgesh@

    Evgesh@
    3 часа назад

    Отличный вечер, суперский салют, хороший концерт!!!! Народу было тьма и все мимо кого проходила от сцены к выходу подпевали, танцевали вообщем были довольны концертом!!! Денис Майданов отличный певец и артист!!!

    Очень рада что побывала на его концерте!!!! СПАСИБО ВСЕМ кто помог организовать этот замечательный праздник для города!!! ВСЁ БЫЛО ОТЛИЧНО!!!!

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Да нормально в целом было. Праздник удался. А если искать червоточинки, то их конечно всегда можно найти, но при этом не стать счастливым и веселым. Дерзайте и те и другие.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    Кино было перебор.

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Сравнила пение Фили и Майдана. Денис всяко разно выигрывает. Потому как реально сам поёт!

  • Ю3к

    Ю3к
    21 минута назад



    Кульминацией концерта стала приглашенный гость – певец Денис Майданов



    Стала, однака!

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