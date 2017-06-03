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3 июня 2017, 22:21 5

Филипп Киркоров спонтанно принял участие в благотворительном марафоне «Крылья» (видео)

Филипп Киркоров спонтанно принял участие в благотворительном марафоне «Крылья» (видео)

В субботу, 3 июня, на большой сцене ОКЦ прошел концерт Филиппа Киркорова в рамках его юбилейного тура «Я». Перед концертом, общаясь с поклонниками, певец заметил участников благотворительного марафона «Крылья» и поддержал его личным участием.

Выступление Киркорова в Благовещенске проходит в рамках его юбилейного концертного тура, посвященного 50-летию артиста. Премьера шоу «Я» состоялась 16 марта 2016 года в Государственном Кремлёвском Дворце. По всей России вслед за артистом едут многотонные фуры с концертными декорациями, реквизитом, костюмами. Настолько тяжелые, что в Улан-Удэ они даже не прошли весовой контроль и были задержаны полицией.

Вечером, 3 июня, перед концертом, у черного входа в ОКЦ, Филипп Киркоров общался со своими поклонниками, когда заметил проходивших мимо волонтеров благотворительного марафона «Крылья».

«Филипп Киркоров заметил нас с урной в руках и послал своего помощника узнать, кто мы и что делаем, – рассказал волонтер Павел. – Мы объяснили, что собираем средства на лечение детей с диагнозом ДЦП. Помощник передал наши слова, и Киркоров поручил ему кинуть деньги в урну».

Затем состоялся концерт на большой сцене ОКЦ. Причем, сцену было невозможно узнать – так сильно ее преобразило гастрольное оборудование. Зал был ожидаемо полным.

Концерт шел почти три часа. Филипп Киркоров также дал интервью для программы «С любимыми не расставайтесь». Это первое большое интервью артиста в Благовещенске. Ранее он отвечал на вопросы амурских журналистов только в небольшом двухминутном интервью в 1996 году во время тура в поддержку президента Ельцина.

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#концерты #отдых #праздники #Телемарафон Крылья

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Комментарии
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  • Beverly

    Beverly
    3 часа назад

    Сережа Логвинов окончательно превратился в тетку. Даже похоже грудь выросла)

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Худеть ему точно надо. Да и причёску не мешало бы сменить.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    База без условно у всех одна.

  • Серафима 88

    Серафима 88
    2 часа назад

    В инстаграмм Киркорова опубликовано видео о том, как проходила его встреча с фанатами у здания спорт-комплекса. Молодые поклонники встретили Филю песней из его репертуара , но явно не нашили отклика в сердце у "звезды". Киркоров , едва взглянув на встречающих, отделался кивком головы и прошел в здание . Никаких людей с урной для пожертвований , а тем более какого-то внимания со стороны Киркорова к кому-либо проявлено не было. Люди , читающие Киркорова в инстараграмм, наоборот остались крайне недовольными явным пренебрежением , которое Филипп проявил к своим фанатам из Благовешенска. Информация в этой статье является недостоверной.

  • Бред-28

    Бред-28
    43 минуты назад

    TуманХудеть ему точно надо. Да и причёску не мешало бы сменить.


    Ничего такого не надо. Сергей очень эротично выглядит.

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