Филипп Киркоров спонтанно принял участие в благотворительном марафоне «Крылья» (видео)

В субботу, 3 июня, на большой сцене ОКЦ прошел концерт Филиппа Киркорова в рамках его юбилейного тура «Я». Перед концертом, общаясь с поклонниками, певец заметил участников благотворительного марафона «Крылья» и поддержал его личным участием.

Выступление Киркорова в Благовещенске проходит в рамках его юбилейного концертного тура, посвященного 50-летию артиста. Премьера шоу «Я» состоялась 16 марта 2016 года в Государственном Кремлёвском Дворце. По всей России вслед за артистом едут многотонные фуры с концертными декорациями, реквизитом, костюмами. Настолько тяжелые, что в Улан-Удэ они даже не прошли весовой контроль и были задержаны полицией.

Вечером, 3 июня, перед концертом, у черного входа в ОКЦ, Филипп Киркоров общался со своими поклонниками, когда заметил проходивших мимо волонтеров благотворительного марафона «Крылья».

«Филипп Киркоров заметил нас с урной в руках и послал своего помощника узнать, кто мы и что делаем, – рассказал волонтер Павел. – Мы объяснили, что собираем средства на лечение детей с диагнозом ДЦП. Помощник передал наши слова, и Киркоров поручил ему кинуть деньги в урну».

Затем состоялся концерт на большой сцене ОКЦ. Причем, сцену было невозможно узнать – так сильно ее преобразило гастрольное оборудование. Зал был ожидаемо полным.

Концерт шел почти три часа. Филипп Киркоров также дал интервью для программы «С любимыми не расставайтесь». Это первое большое интервью артиста в Благовещенске. Ранее он отвечал на вопросы амурских журналистов только в небольшом двухминутном интервью в 1996 году во время тура в поддержку президента Ельцина.

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Василий Кленин