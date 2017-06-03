Владимир Путин отметил Амурскую область в своей речи на ПМЭФ

Фото: amurobl.ru

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В своей речи он отметил Амурскую область, как одного из лидеров изменений к лучшему. На ПМЭФ озвучили, что Приамурье поднялось в рейтинге инвестиционной привлекательности на 31 позицию.

«Целый ряд субъектов Федерации, такие как Московская и Калининградская области, Санкт-Петербург, добились резкого качественного улучшения деловой среды. Приятно отметить, что впервые среди лидеров изменений, изменений к лучшему, и наши дальневосточные регионы – Хабаровский край и Амурская область. Обращаюсь ко всем главам российских регионов: здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы», – отметил Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. Форум проводится ежегодно с 1997 года и посвящён обсуждению ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике», сообщает пресс-служба областного правительства.

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#российская власть #экономика

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Василий Кленин