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3 июня 2017, 20:59 3

Владимир Путин отметил Амурскую область в своей речи на ПМЭФ

Владимир Путин отметил Амурскую область в своей речи на ПМЭФ
Фото: amurobl.ru

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В своей речи он отметил Амурскую область, как одного из лидеров изменений к лучшему. На ПМЭФ озвучили, что Приамурье поднялось в рейтинге инвестиционной привлекательности на 31 позицию.

«Целый ряд субъектов Федерации, такие как Московская и Калининградская области, Санкт-Петербург, добились резкого качественного улучшения деловой среды. Приятно отметить, что впервые среди лидеров изменений, изменений к лучшему, и наши дальневосточные регионы – Хабаровский край и Амурская область. Обращаюсь ко всем главам российских регионов: здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы», – отметил Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. Форум проводится ежегодно с 1997 года и посвящён обсуждению ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике», сообщает пресс-служба областного правительства.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • evgenii-456

    evgenii-456
    6 часов назад

    Ура, товарищи!

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Как же он мог бы наоборот сказать?

    Ведь сам утверждал "молодого и перспективного" на должность.

  • домовенок

    домовенок
    6 часов назад

    Вау! Чот от гордости аж мурашки по коже бегают

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